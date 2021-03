LIVE Superbike Test Catalunya: inizia ufficialmente il 2021 di SBK!

A Barcellona inizia la stagione 2021 di Superbike con i primi test stagionali. Primo confronto tra tutte le squadre: il racconto LIVE della day 1 di test.

11:05 – Dopo la prima ora di test, ecco la classifica. Redding al comando e unico sotto il 42, poi Gerloff e Haslam. Folger precede Lowes in top 5. Seguono Sykes, Rea, Razgatlıoğlu, Van Der Mark e Bautista.

10:50 – Eugene Laverty, unico assente insieme a Mahias, è il primo caso della Superbike 2021. Il pilota irlandese è arrivato a Barcellona, ma non c’è traccia del team RC. La moto è stata portata in circuito, ma nessuno l’ha ritirata. Vi raccontiamo la vicenda qua.

10:46 – Come detto, i piloti non hanno perso tempo. Dopo neanche un’ora già scesi in pista tutti i protagonisti delle derivate di serie. Al momento in testa troviamo Scott Redding in 1.41.897: un riferimento decisamente interessante ricordando la Superpole dello scorso anno. In quel caso Jonathan Rea chiuse in 1.41.619. Condizioni diverse, momenti diversi, ovvio. È il segnale però che si spinge forte da subito. Dietro Redding troviamo la novità Jonas Folger, per ora in 1.42.369, poi Gerloff poco distante e Jonathan Rea.

10:12 – I primi ad entrare in pista sono le Yamaha ufficiali e le Ducati Aruba. Il meteo pare sorridere ai centauri della Superbike, che in Spagna non vogliono sprecare neanche un minuto. Oltre a Razgatlıoğlu, Locatelli, Redding e Rinaldi, in pista anche Leon Haslam e Isaac Viñales.

INTRODUZIONE

A Barcellona è tutto pronto per il primo vero assaggio di mondiale Superbike 2021. Sul tracciato catalano vedremo infatti quasi tutti i piloti delle derivate di serie (tra cui finalmente Chaz Davies con il team Go Eleven), ad eccezione di Eugene Laverty con BMW (RC Squadra Corse) e Lucas Mahias con la Kawasaki del team Puccetti. Spazio invece al resto della truppa dopo le varie presentazioni delle squadre viste ieri. Su tutte spicca ovviamente la Kawasaki KRT di Rea e Lowes, ma anche le Yamaha R1 di Razgatlıoğlu e Locatelli. Finalmente vedremo se la nuova Ninja sarà spaventosa come da premessa.

Foto: profilo ufficiale WorldSBK

