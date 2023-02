Lecuona, messaggio da Poncharal: “Vinci in Superbike e torna in MotoGP”

Iker Lecuona dal 2022 è migrato nel Mondiale Superbike ed ha intrapreso con grande determinazione la nuova esperienza. Il primo anno è stato di apprendistato, considerate le tante novità con cui fare i conti, ma nel 2023 spera di poter ambire a risultati importanti.

Se nella scorsa stagione ha conquistato un podio e una pole position, la sua aspettativa è quella di essere più vicino al titanico trio Bautista-Razgatlioglu-Rea e di migliorare il suo bottino. Pensare di puntare al titolo SBK sarà complicato, però il pilota spagnolo spera di avere una Honda CBR1000RR-R Fireblade sufficientemente competitiva per togliersi delle belle soddisfazioni.

Superbike, Poncharal elogia Lecuona

Lecuona si è messo alle spalle la delusione per non essere stato confermato dalla KTM in MotoGP e ormai guarda il futuro in Superbike. Hervé Poncharal, colui che lo aveva voluto nel suo team Tech3, è tornato a parlarne spendendo parole molto positive: “Iker è un pilota molto veloce – ha dichiarato a Crash.net – e ha molto talento. È una bestia e può padroneggiare molte moto, inclusa una MotoGP“.

Il 2021 è stato un anno molto difficile sia per lo spagnolo sia per l’allora compagno Danilo Petrucci. I risultati sono stati scadenti e KTM ha preferito promuovere Remy Gardner e Raul Fernandez, primo e secondo in Moto2: “Ci sono state molte discussioni – racconta il manager francese – ed è stata presa una decisione. La dirigenza KTM ha riflettuto e ha deciso così. Questo non significa che nessuno si fidasse del potenziale di Iker. Ma a volte devi fare una scelta, giusta o sbagliata che sia“.

Iker, futura nuova chance in MotoGP?

Lecuona è rimasto deluso dalla decisione presa dalla KTM, però ha trovato chi ha scelto di credere in lui: la Honda. Ha accettato di trasferirsi nel Mondiale Superbike, mettendosi in gioco in qualcosa di completamente diverso. Poncharal ha svelato un retroscena: “Ho parlato con Alberto Puig dopo Silverstone 2021 e mi ha chiesto molte cose su Iker. Ho detto solo cose positive, incluso che al suo posto lo avrei fatto firmare. Se Iker non fosse venuto in MotoGP, non credo avrebbe avuto l’offerta Honda. Sono felice di averlo portato nel radar HRC“.

Il presidente dell’IRTA nutre grande stima nei confronti del pilota valenciano e gli augura grande successo per il futuro: “Spero che vinca quel campionato e poi sia felice lì o di tornare in MotoGP, è abbastanza giovane per farlo“. Vedremo se si imporrà come un top rider del Mondiale Superbike e se avrà anche la chance di fare ritorno in MotoGP. Solo il tempo darà le risposte.

