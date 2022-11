Lanciati verso il futuro, come sarà il Mondiale Superbike 2023

Il Mondiale Superbike è appena finito ma squadre e piloti sono già lanciati verso il 2023. Dopo tutto l’apertura non è lontana: l’anno prossimo si torna al format classico, con round iniziale a Phillip Island (Australia) il 25-26 febbraio. Le tappe del calendario saranno dodici (qui tutte le date e i circuiti): le stesse della passata stagione, con Imola al posto di Estoril. La tappa sul Santerno non è ancora ufficiale, ma certa: si correrà in luglio, il mese dopo la classifica fermata di Misano. Tre le uscite fuori Europa: Australia-Indonesia, accoppiate per ridurre i costi, e l’Argentina in coda al campionato.

I test invernali

Partiranno il 1-2 dicembre a Jerez, dove la Kawasaki proverà la ZX-10R versione 2023, che grazie ad una nuova omologazione (almeno 500 pezzi da produrre in due anni) dovrebbe spingersi a 15.100 giri/minuto, contro gli attuali 14.600. Sullo stesso circuito il 13-15 dicembre debuttano Remy Gardner e Dominique Aegerter, i due attesissimi neoacquisti di Yamaha GRT. Poi si andrà a gennaio: 25-26 a Jerez, per proseguire a Portimao il 31gennaio-1 febbraio.

Poche novità

I cinque team factory presenteranno gli stessi effettivi del ’22. In tutto ci saranno 24 piloti, gestiti da sedici squadre. La marca più numerosa sarà Yamaha con sei piloti, Ducati e Kawasaki ne schierano cinque, mentre sono quattro a testa per Honda e BMW. Le novità sono solo cinque, quattro delle quali sul fronte Yamaha: Gardner, Baldassarri, Aegerter e Ray. Il brasiliano Eric Granado approda in Mie Honda al posto di Leandro Mercado. Ad oggi l’unica incertezza riguarda Pedercini Kawasaki: la formazione mantovana ha chiuso la corrente stagione con il britannico Kyle Smith. Curiosità: l’età media sarà 28,3 anni, la Superbike non è un mondiale per giovanissimi.

Ecco chi correrà il Mondiale Superbike 2023

Aruba.it Ducati: Alvaro Bautista (38) – Michael Rinaldi (26)

Motocorsa Ducati: Axel Bassani (23)

Go Eleven Ducati: Phillip Oettl (26)

Barn Ducati: Xavi Fores (37)

Honda HRC: Iker Lecuona (22) – Xavi Vierge (25)

MIE Honda: Eric Granado (26) – Afizh Syahrin (28)

Kawasaki KRT: Jonathan Rea (35) – Alex Lowes (32)

Kawasaki Puccetti: Tom Sykes (37)

Orelac Kawasaki: Oliver Konig (20)

Pedercini Kawasaki: Kyle Smith? (31)

BMW Motorrad: Scott Redding (29) – Michael van der Mark (30)

Bonovo BMW: Garrett Gerloff (27) – Loris Baz (29)

Yamaha WorldSBK: Toprak Razgatlioglu (26) – Andrea Locatelli (26)

GRT Yamaha: Remy Gardner (24) – Dominique Aegerter (32)

GMT94 Yamaha: Lorenzo Baldassarri (26)

MotoXracing: Bradley Ray (25)