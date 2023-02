Jorge Navarro: i “fantasmi” di Phillip Island per il primo round Supersport

In archivio gli ultimi due giorni di test ufficiali, manca pochissimo al primo round del 2023. Jorge Navarro, chiuso il capitolo Mondiale Moto2, è pronto per la sfida Supersport con Ten Kate. Ci vorrà tempo per ‘dimenticare’ la KALEX-Triumph ed adattarsi completamente alla Yamaha YZF-R6, ma non è l’unico problema. Navarro infatti sta ancora recuperando dall’infortunio dello scorso ottobre dopo un incidente da paura proprio a Phillip Island. La chiusura di un cerchio e l’apertura di un nuovo capitolo.

Superbike e Supersport, scatta il 2023: la programmazione in Australia

Ci vorrà tempo quindi per capire il vero valore di Jorge Navarro nel Mondiale Supersport. La frattura di un femore non è cosa da poco, il pilota valenciano sta affrontando una molteplice sfida: una nuova moto per un campionato inedito, ma soprattutto il recupero della sua condizione. “Fisicamente è stato impegnativo” aveva ammesso Navarro alla fine dei due giorni di test sul tracciato australiano, accusando il colpo in particolare nella giornata conclusiva. A livello di feeling si procede a piccoli ma costanti passi: “Mi manca ancora un po’ di fiducia al momento di mettere insieme un giro veloce. Ma stiamo andando bene, passo dopo passo arriveremo.”

Fiducia confermata da Kervin Bos, che rimarca il maggior problema attuale di Navarro. “La sua condizione fisica lo limita ancora abbastanza al momento di realizzare un giro veloce” ha ammesso il team manager di Ten Kate. “Ma i progressi si sono visti.” Il primo fine settimana dell’anno inizierà domani, anzi stanotte viste le tante ore di differenza, con le sessioni di libere del venerdì. Una strana serie di coincidenze per Jorge Navarro, che ritrova proprio Phillip Island, circuito sia della fine prematura del periodo Moto2 che dell’inizio dell’avventura Supersport.

Foto: Social-Jorge Navarro