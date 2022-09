Jonathan Rea sotto attacco “Cos’ha in testa certa gente sui social”?

Non è iniziato male il weekend Superbike di Jonathan Rea a Barcellona. Al termine della seconda sessione di prove libere, il pilota Kawasaki ha ottenuto il secondo tempo con soli 40 millesimi da Alvaro Bautista. Nella classifica combinata ha il quinto crono, ma il suo passo è abbastanza buono. “Sono contento perchè l’ultima uscita siamo stati molto veloci, grazie ad una modifica last minute” spiega il sei volte iridato. “Abbiamo caricato di più il posteriore, ha funzionato bene”.

Nel corso della FP1 mattutina i due rivali hanno avuto anche un incrocio in pista, con il nord-irlandese che alla curva 10 ha provato a effettuare un sorpasso e poi è stato risuperato. Il rider della Ducati ha messo in evidenza che tale manovra non serviva, visto che non erano all’ultimo giro di una gara. La tensione tra loro rimane elevata dopo quanto successo nello scorso round SBK in Francia.

Jonathan Rea attaccato sui social: ha dovuto disattivare i commenti

Rea a Magny-Cours ha steso Bautista in Gara 2 e tale incidente ha generato tante discussioni, non solo nel paddock. Anche sui social network in molti hanno espresso il loro pensiero sull’accaduto. Tutti ritengono che il sei volte campione del mondo Superbike abbia commesso un errore e lui stesso lo ha riconosciuto, ma c’è chi sposa la linea di Alvaro nell’affermare che Johnny abbia voluto danneggiarlo.

Non sono mancati coloro che sono andati sui profili del pilota Kawasaki per criticarlo, andando anche sopra le righe come succede troppo spesso sui social network. Il diretto interessato è stato interpellato sull’argomento a Barcellona: “Controllo i miei social media, ma nei weekend di gara se ne occupano mia sorella e un mio amico. Sono stato disattivati i commenti dopo aver letto alcune opinioni. La mia era stata una manovra completamente non intenzionale. Alla fine ho cercato di pensare solo a me stesso. Una persona sotto una foto di me e dei miei cani ha scritto che desiderava mi rompessi le ossa. Che tipo di persona sei per scrivere questo? Ai miei fan dico di non andare a difendermi sui social media e di non buttare merda su qualcuno“.

Rea è stato costretto a disabilitare momentaneamente la possibilità di commentare sul suo account Instagram dopo Magny-Cours, a causa dei troppi commenti negativi nei suoi confronti. Ciò gli è dispiaciuto, però al tempo stesso è concentrato sul suo lavoro e cercherà di dare il massimo in questo impegnativo weekend a Barcellona. Le parole della gente non lo condizionano.

Foto: Kawasaki Racing