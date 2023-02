John McPhee, la Supersport non gli fa paura “Passi nella giusta direzione”

Un grande cambiamento per John McPhee in questo 2023. Lasciata alle spalle la lunga esperienza Moto3, il pilota scozzese ha completato i primi test con la Kawasaki del Team Vince64 by Puccetti Racing. Ricordiamo, squadra esordiente nel Mondiale Supersport. L’inizio quindi della sua avventura nelle derivate di serie, il primo contatto dopo l’ufficializzazione a fine dicembre. Come se la caverà il 28enne di Oban? Sarà certo una sfida molto interessante da seguire.

L’uscita è avvenuta in questi giorni al Circuito de Jerez-Angel Nieto, assieme ai protagonisti della categoria Superbike. È il momento in cui i tempi non contano, bisogna trovare prima il giusto feeling in sella alla Kawasaki ZX-6R, chiaramente molto diversa dalle varie moto con cui ha corso nel Motomondiale tra il 2010 ed il 2022. La prossima presa di contatto sarà a Phillip Island, dove avranno luogo gli ultimi due giorni di test prima del debutto mondiale vero e proprio.

“Mi sono divertito tantissimo” è il primo commento di McPhee. “Col passare dei turni mi sono sentito sempre più a mio agio, nel secondo giorno abbiamo fatto grossi passi avanti nella giusta direzione.” Non sono mancate alcune dritte. “Ho ancora tanto da imparare, ma Puccetti Racing e Can Öncü mi hanno aiutato a velocizzare l’apprendimento. La prossima fermata è Phillip Island, saranno due giorni di test molto importanti.”

Foto: Facebook-John McPhee