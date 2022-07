Iker Lecuona la Superbike è casa tua: Honda HRC pronta al salto di qualità

Il passaggio dalla MotoGP alla Superbike fa davvero bene ad alcuni piloti. Iker Lecuona è certamente uno della lista, visto l’ottimo inizio di stagione. Quattro round per 12 corse in totale, il 22enne valenciano di HRC non è mai finito fuori dalla top ten, anzi ha già conquistato il suo primo podio di categoria in Gara 2 ad Assen. A questo aggiungiamo anche i test di successo con Honda HRC per la 8 Ore di Suzuka, ottimo biglietto da visita verso il suo debutto nel Mondiale Endurance. Un 2022 finora di cui non ci si può lamentare, ma serve concentrazione massima per continuare questa tendenza.

Un mese frenetico

Nei prossimi giorni la Superbike fa tappa a Donington Park, pista che Lecuona ha conosciuto poco meno di un mese fa in occasione di un test privato. Una sola giornata, poco per imparare un nuovo circuito, ma l’alfiere HRC ha potuto così dare un’occhiata prima dell’esordio ufficiale sulla storica pista britannica. WorldSBK che riparte a circa un mese dal round a Misano, ma Lecuona non è certo rimasto fermo. “Siamo andati nel Regno Unito per un giorno di test, poi ce ne sono stati due a Misano. Infine il viaggio in Giappone per i test della 8 Ore di Suzuka, prima di tornare a Donington” ha infatti elencato.

“Tra le migliori su cui abbia corso”

Periodo davvero ricco di impegni, ma ora la priorità è il round Superbike in Gran Bretagna. “Non ho mai corso a Donington, poterlo conoscere in anticipo ci permetterà di concentrarci da subito sul set up. Ho guardato alcuni piloti britannici come riferimenti e mi sono stati di grande aiuto, soprattutto nelle curve cieche dei primi settori.” Lecuona però punta l’attenzione anche sull’aspetto fisico, precisamente sul suo braccio destro. “È stato operato in passato per sindrome compartimentale. Questa è una pista impegnativa, il braccio l’ha sentito.” Ma non basta a cambiare la sua idea sulla pista. “La inserirei nella lista delle tre migliori su cui abbia mai corso.”

