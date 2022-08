Honda migliora, Lecuona sorride: per HRC raggi di luce in Superbike

Dopo la bella vittoria alla 8 Ore di Suzuka, Iker Lecuona è tornato a lavorare con il team Honda Superbike a Barcellona. Nei due giorni di test lui e il compagno di squadra Xavi Vierge hanno provato nuove soluzioni per essere più competitivi alla ripresa del campionato, il 9-11 settembre a Magny-Cours (Francia). Due settimane dopo ci sarà anche il round proprio in Catalogna, quindi le due giornate sono state sfruttate per presentarsi al meglio all’appuntamento.

I piloti del team HRC hanno lavorato soprattutto sull’assetto della loro CBR1000RR-R Fireblade SP. Ci si è concentrati molto sull’elettronica e le mappature, ma anche su un telaio più rigido per ottenere maggiore stabilità in frenata e in uscita di curva. Ci sono state anche comparazioni tra altri elementi, ad esempio i forcelloni. Lecuona ha anche avuto la possibilità di provare un nuovo freno posteriore a pollice.

Superbike, Lecuona contento delle novità Honda: è pronto per Magny-Cours

Le due giornate di intenso lavoro in Catalogna hanno prodotto sensazioni positive per entrambi i piloti, che hanno dato feedback molto utili agli ingegneri. Anche se i test vanno sempre presi con le pinze, il team HRC è soddisfatto dei risultati ottenuti a Barcellona e guarda con fiducia alla ripartenza del Mondiale Superbike.

Lecuona, che ha concluso il test con il secondo miglior tempo alle spalle di Jonathan Rea (entrambi hanno utilizzato la gomma più morbida), è felice di come è andata: “La mattina del primo giorno ho faticato con setup dei freni e ho dovuto riadattarmi a gomme e posizione in moto, abbastanza diverse alla 8 Ore di Suzuka. Siamo riusciti a sistemare tutto nel primo pomeriggio e a iniziare a lavorare in modo efficace. Ho ricominciato a sentirmi a mio agio e ho provato un freno a mano che mi piaceva, penso che continueremo a lavorarci per migliorarlo“.

L’ex pilota MotoGP ha lasciato il circuito catalano col sorriso, sicuro di aver fatto dei progressi che torneranno buoni per la ripresa delle gare: “Abbiamo provato diversi assetti, trovando un buon passo con gomme usate. Abbiamo anche fatto il time attack con gomma da qualifica e siamo stati veloci. Nel complesso, siamo molto felici“.

Vedremo se il team Honda sarà più competitivo da Magny-Cours in poi. Lecuona finora si è comportato bene al debutto nel Mondiale SBK e ha ulteriori margini di miglioramento, così come il compagno Vierge. Quest’ultimo è stato condizionato da problemi fisici e HRC ha deciso di confermarlo anche per il 2023.

Foto: Honda Racing Corporation