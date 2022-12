Federico Caricasulo lanciato: nel ’23 con Ducati può giocarsi il Mondiale

Un inizio difficile, un crescendo di prestazioni e di risultati. Federico Caricasulo ha terminato il Mondiale Supersport al quinto posto su Ducati con cinque podi negli ultimi quattro round. Il prossimo anno rimarrà sempre nel WSSP.

Federico Caricasulo, soddisfatto di questa stagione?

“Da metà in poi sì. Diciamo che ho fatto la prima parte da quattro in pagella e l’ultima da sette e mezzo o otto quindi nel complesso sono abbastanza contento”.

Cosa è cambiato nel corso dell’anno?

“Il team era nuovo e all’inizio abbiamo fatto fatica ad essere competitivi ed abbiamo incontrato tante difficoltà. Non c’è stata una chiave di volta o un episodio particolare ma siamo migliorati progressivamente nel corso della stagione, gara dopo gara. Prima quinti-sesti, poi quarti-quinti ed infine secondo-terzi”.

E’ mancata solo la vittoria?

“Esatto, è mancata solo quella. Nella gara in cui sono andato più vicino, in Australia, sono scivolato ma ci può stare”.

Aegerter era su un altro pianeta?

“Ha dominato ed i numeri parlano per lui tuttavia credo che nelle condizioni in cui eravamo nelle ultime gare lo avremmo potuto battere. siamo cresciuti veramente tanto nel finale di stagione.

Obbiettivo per il 2023?

“stare davanti e cercare di lottare per il titolo Mondiale”.

Pensi ancora al Mondiale Superbike?

“In realtà non più di tanto. Sto bene qui in Supersport e vorrei ottenere dei risultati importanti in questo campionato. non devo andarci a tutti i costi, ci sono già stato. Tornerei in Superbike solo se avessi la possibilità di fare fare. Non mi interessa andarci solo per fare presenza”.