Cosa fanno i piloti del Mondiale Superbike tra una gara e l’altra?

I belive I can fly. Toprak Razgatlioglu in attesa di spiccare il volo nel Mondiale Superbike si diletta con il parapendio tandem e ammira il circuito in cui gareggerà nel week-end dall’alto. Axel Bassani invece si diverte con la tavola da surf e a giocare sulla spiaggia. Non sono tutti così però attivi, c’è anche chi si rilassa o fa una tranquilla passeggiata. Tra la gara di Phillip Island e quella di Mandalika i piloti hanno qualche giorno libero.

Durante il viaggi e nei momenti liberi sembrano una grande famiglia. Rivali in pista sì ma amici fuori. Nel volo per l’Indonesia, Micheal Rinaldi e Toprak avevano scherzato insieme ed il Team Aruba ha pubblicato sui suo socilal una simpatica foto. Ed a proposito di aerei, qualcuno ha perso il volo ed è rimasto a Bali in attesa di prendere quello poi per Lombok. Nel periodo post covid la logistica è molto più complessa. I prezzi di voli ed alberghi sono aumentati, il personale è ridotto allo stretto indispensabile. Se in Europa ci si può permettere di portare qualcuno in più, nei paesi lontani assolutamente no. Tra test precampionato e due round, piloti e meccanici stanno via quasi un mese.

Restano a casa perfino fidanzate, compagne o mogli che difficilmente possono trascorrere così tanti giorni lontano da casa se lavorano, se hanno figli o comunque altri impegni. E così i piloti trascorrono tantissimo tempo tra loro, con la squadra ma, in base a ciò che dicono e postano suoi social, si divertono. Continuano comunque ad allenarsi, correndo magari sulla spiaggia o nei centri sportivi degli hotel. Tra l’altro all’arrivo in camera hanno trovato sul letto il loro numero di gara disegnato con petali di fiori: per la serie accoglienza al top.

La settimana scorsa i piloti erano andati a vedere i canguri in Australia. In Indonesia non ci sono i marsupiali ma altri simpatici animaletti, una natura rigogliosa ed una bellissima spiaggia, il loro ideale per ricaricarsi in vista del secondo Round del Mondiale Superbike.