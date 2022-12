CM lascia il Mondiale Supersport per kart “Ma non è per motivi economici”

Il Mondiale Supersport sta riscuotendo uno straordinario interesse con oltre 40 piloti che vorrebbero partecipare all’edizione 2023 ed entry list ancora in via di definizione ma c’è anche chi lascia. Il team CM, dopo essere salito cinque volte sul podio e conquistato una pole position, si prende un anno sabbatico. Nel 2023 collaborerà con Luca Bernardi, al via del CIV Superbike su Aprilia. In più si dedicherà ai kart partecipando a gare nazionali ed internazionali.

In un periodo in cui tutti vogliono partecipare al Mondiale Supersport, questa scelta la controcorrente. Ne paliamo con Alessio Cavaliere, Team Principal del CM.

“Io sono un appassionato, un pilota amatore – racconta Alessio Cavalliere – e nel 2017 ho deciso di aprire un team. I primi anni sono stati positivi e ricchi di soddisfazioni in particolare il 2021 ma l’ultimo un po’ al di sotto delle aspettative. L’anno prossimo non parteciperemo al mondiale ma supporteremo Luca Bernardi nel CIV. Siamo molto legati a lui, nell’ultima stagione ha ottenuto degli ottimi risultati con la nostra squadra”.

Questo anno di pausa è dovuto anche a motivi economici?

“No, assolutamente. Abbiamo un’ottima struttura, avviata ed avremmo potuto benissimo continuare. Ho scelto di di stare fermo un anno per dedicarmi alle mie società, ad altre cose ma anche per lavorare in prospettiva 2024. Il mio obbiettivo è avere un pilota in grado di poter ambire alle prime posizioni nel Mondiale Supersport e che nel 2023 ci sarebbe mancato. Intanto mi dedicherò ai kart, un settore che mi interessa molto e che può rappresentare un ottimo allenamento per i piloti di moto”.