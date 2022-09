Bautista, test di maturità superato a Magny Cours: “Non voglio sbagliare”

Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu sbagliano, Alvaro Bautista no. A Magny Cours il pilota del team Aruba Racing Ducati ha approfittato al meglio degli errori dei suoi rivali e ha conquistato la vittoria in Gara 1 Superbike. Un successo che aumenta il suo vantaggio nella classifica generale.

Adesso ha 56 punti di margine su Johnny e 58 sul campione in carica. Troppo presto per adagiarsi sugli allori, però lo spagnolo immaginava che avrebbe corso in difesa in Francia e, invece, aver fatto bottino pieno è una piacevole sorpresa. Proprio i suoi due avversari per il titolo erano i favoriti per le primissime posizioni del podio, però hanno commesso dei grossi passi falsi e lui è stato bravo a massimizzare il risultato.

Superbike Magny-Cours: Bautista si gode la vittoria di Gara 1

Ovviamente Bautista è molto soddisfatto di aver trionfato a Magny-Cours, pista sulla quale non era indicato come il principale candidato al successo: “Abbiamo fatto una buona gara, soprattutto considerando che questo tracciato non è semplice per noi. Invece qui Jonathan e Toprak sono molto veloci, è difficile batterli. Inoltre ieri abbiamo lavorato sull’acqua, quindi stamattina con l’asciutto abbiamo dovuto lavorare tanto sia sul giro secco sia sul ritmo gara. È andata bene”.

Il pilota castigliano spiega che il suo inizio di Gara 1 non è stato l’ideale a causa di un suo errore, ma comunque non ha spinto subito al massimo perché non conosceva ancora bene il limite: “Alla partenza ho sbagliato, ho messo la seconda marcia invece della prima. Ho perso qualcosa, ma sono riuscito a stare nel gruppo di testa. Al via ho deciso di restare calmo, anche perché ho montato la gomma anteriore che utilizzo nelle altre gare e non sapevo quale sarebbe stato il limite. Non volevo commettere errori“.

Inevitabile chiedergli cosa abbia pensato quando ha visto gli errori di Rea e Razgatlioglu. Nella risposta si nota quanto Alvaro sia maturato rispetto al 2019: “Ho deciso di restare calmo e avere pazienza. Non avevo bisogno di esagerare. Poco a poco il mio feeling con la moto è migliorato e ho capito quanto potevo spingere. Poi ho conquistato la prima posizione e ho cercato di prendere vantaggio su Scott. Sono contento, ho fatto una buona gara e mi sono divertito. Domattina possiamo migliorare delle cose per essere ancora più competitivi per lottare ancora per il podio e magari per la vittoria“.

Il fatto di avere un buon vantaggio sui rivali in classifica non fa cambiare approccio e pensieri a Bautista: “Ho sempre la stessa mentalità, devo essere sempre concentrato e non commettere errori. Devo ottenere il massimo in ogni situazione. Sono focalizzato sulla pista, non guardo il gap in classifica. Quando il campionato finirà, vedremo dove saremo e i distacchi“.

Foto: WorldSBK.com