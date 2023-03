Andrea Mantovani: l’avversario più temibile a Mandalika è la febbre

Esordio tutto in salita per Andrea Mantovani ed il team EvanBros nel Campionato Mondiale Supersport. Dopo lo sfortunato week-end australiano, anche quello indonesiano non è certo iniziato sotto una buona stella. “Manto” questa volta è stato frenato da un’intossicazione che ha colpito lui ed altri membri della squadra, alle prese con problemi intestinali nella notte tra il giovedì ed il venerdì.

Il pilota emiliano è sempre stato estremamente tenace nel corso della sua carriera. Anche oggi ha dimostrato la sua determinazione scendendo in pista nonostante non stesse affatto bene. Nel primo turno ha percorso 17 giri e nel pomeriggio 18 conquistando la 12esima posizione sia nella classifica della sessione che in quella combinata di giornata. Per lui l’essenziale era imparare il circuito e prendere sempre più confidenza con la Yamaha R6 del team EvanBros. Andrea Mantovani, lo ricordiamo, negli ultimi sei anni aveva sempre gareggiato sulle 1000 nel Campionato Italiano Superbike. Ha corso anche in MotoE ma comunque con mezzi totalmente diversi da una R6 quindi è normale che gli serva del tempo.

Ora è a letto con la febbre: spera di recuperare in fretta e presentarsi in buone condizioni per la qualifica e le due gare di Mandalika. Un risultato positivo ovviamente sarebbe molto importante per la classifica ma anche, soprattutto, per il morale.

