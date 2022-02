Alvaro Bautista: “Valentino Rossi? Che posso dire di lui…”

Il biennio 2022-2023 di Superbike potrebbe essere l'ultimo capitolo mondiale di Alvaro Bautista. Alla pari di Valentino Rossi toccherà la soglia dei 40 anni ancora in sella.

Con l’addio di Leon Haslam e Valentino Rossi Alvaro Bautista, 37 anni, sarà il pilota più anziano dei due mondiali principali. Ha scelto Ducati perché il tempo stringe, la Honda CBR1000RR-R richiedeva tempo prima di poter ambire a traguardi prestigiosi. Ritorna su quella Panigale V4R con cui ha sfiorato il titolo iridato nel 2019, nella sua prima stagione con le derivate di serie. Un sogno accarezzato e svanito progressivamente dopo la pausa estiva. Ma adesso è il momento di riprovare a scrivere una pagina di storia per la Casa di Borgo Panigale.

Una squadra con cui ha condiviso anche il suo ultimo biennio in MotoGP. “Sono grato alla Honda, hanno fatto del loro meglio, poi l’emergenza Covid-19 non ci ha permesso di lavorare come avremmo voluto“. Due anni utili per Alvaro Bautista che sono serviti a prendere maggior confidenza con la categoria e con le gomme Pirelli. Un’esperienza che metterà a frutto nel team Aruba.it Racing Ducati. I primi contatti risalgono alla scorsa estate, non ci ha pensato due volte. “Ora non voglio concentrarmi sul miglioramento di una moto, ma avere una moto con un’ottima base che possa lottare per la vittoria. E’ una questione di tempo“, ha detto Bautista ad Ana Puerto di Motosan.es.

L’addio di Rossi, Davies… e Bautista

Potrebbe essere l’ultimo biennio in Superbike prima di dire addio alle corse. Ha firmato un biennale con Ducati che si concluderà quando avrà raggiunto i 40 anni di età. Pochi hanno proseguito fino ad un tale livello di maturità. Valentino Rossi ha chiuso la carriera a 42 anni…”Che posso dire di lui… Tutto ciò che è stato detto moltiplicato per dieci. Ha fatto di tutto per il motociclismo. Il motociclismo di oggi lo deve ringraziare, perché ha fatto molto. Non posso dire molto di più di quello che è stato detto su Valentino Rossi perché è tutto“.

Nel 2021 ha lasciato anche un altro big delle due ruote, Chaz Davies. “E’ un pilota che ha fatto molto bene nel WorldSBK, ha lottato fianco a fianco con Rea ed è stato l’unico a rendergli la vita difficile per molti anni. Quest’anno lo avremo nel team per cercare di aiutarci in tutto ciò di cui abbiamo bisogno, quindi sono felice per lui perché sarà ancora coinvolto in Superbike“. Ma Alvaro Bautista non vuole pensare all’addio, si sente in forma ottimale, vuole chiudere la carriera con un exploit. “Magari domani mi alzerò e dirò che non ho voglia di correre, ma spero di continuare per tanti anni con questa fame di vittoria, tanti anni con una buona moto, una buona squadra, buone opportunità e cercare di lottare il più possibile. Mi sento fisicamente e mentalmente meglio che mai, più entusiasta che mai, più affamato che mai“.

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” In vendita anche su Amazon Libri

Foto: Getty Images