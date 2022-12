Supersport, Niki Tuuli con il team Dynavolt Triumph nel 2023: è ufficiale

Il team Dynavolt Triumph ha completato la propria line-up per il Mondiale Supersport 2023. Dopo aver annunciato nei giorni scorsi la firma di Harry Truelove, proveniente dal British Supersport, oggi ha ufficializzato l’ingaggio di Niki Tuuli.

Il 27enne finlandese vanta una buona esperienza nel campionato. Ha corso le ultime due stagioni con MV Agusta e in precedenza aveva avuto delle avventure con Yamaha e Honda. Nella categoria ha messo insieme 2 vittorie e 9 podi in 61 gare disputate. Può essere il pilota giusto per sostituire Stefano Manzi, che ha deciso di non proseguire con la squadra guidata da Simon Buckmaster nonostante gli fosse stata formulata un’offerta per rimanere.

Supersport, Tuuli passa alla Triumph: cercherà di vincere

Tuuli si è detto entusiasta della nuova esperienza in sella alla Triumph Street Triple 765 RS, un’altra tre cilindri dopo la MV Agusta F3 800 RR: “Sono davvero felice di continuare nel Mondiale. Penso di poter dare più di quanto abbia dato finora. Sono contento di unirmi a questo nuovo progetto. Penso che abbiano dimostrato un buon potenziale nel loro primo anno, hanno ottenuto ottimi risultati. Ciò dice molto di cosa possano fare la moto e la squadra. Non vedo l’ora di iniziare“.

Anche Buckmaster ha commentato con gioia l’accordo firmato con il pilota scandinavo, ritenuto un profilo ideale per migliorare i risultati del 2022 e già una vecchia conoscenza della squadra: “È bello riportare Niki nel team, aveva già corso con noi nel 2018 e poi ebbe la possibilità di correre in Moto2. Penso che farà un ottimo lavoro, ci conosciamo e quindi credo che ci consolideremo rapidamente. Passando da una moto tre cilindri a un’altra dovrebbe adattarsi abbastanza rapidamente, il che è positivo visto che non abbiamo tanti test. Lui ed Harry lavoreranno bene assieme. Diamo il benvenuto a Niki nel team e nella famiglia Triumph per la sfida al titolo nel Mondiale Supersport“.