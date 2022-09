Arriva una bruttissima notizia dalla Germania. Infatti, durante la seconda sessione di prove libere dell’IDM Superbike all’Hockenheimring ha perso la vita Leon Langstädtler.

Il pilota è stato protagonista di una caduta all’ingresso del Motodrom e poi è stato centrato dal collega Daniel Kirchhoff, che non ha avuto la possibilità di schivarlo. Subito dopo l’incidente sono state esposte le bandiere rosse per sospendere la sessione e lui ha ricevuto le cure mediche. Nonostante gli sforzi dei dottori, il 24enne di Idstein non ce l’ha fatta. È morto praticamente sul colpo a causa delle pesanti ferite riportate.

Kirchhoff è stato portato è stato portato in una clinica vicina al circuito, visto che ha avuto delle conseguenze fisiche in seguito all’impatto con lo sfortunato collega. L’attività in pista non è ripresa dopo quanto successo. Deve ancora essere deciso se e come eventualmente proseguire l’appuntamento finale dell’International German Motorcycle Championship.

Langstädtler correva per F73 Academy / Werk 2 Racing Team by MCA e guidava una BMW S 1000 RR. Nella classifica IDM Superbike occupava la ventiduesima posizione con 18 punti. Purtroppo a Hockenheim si è consumata una tragedia e con una modalità che abbiamo già visto in altre drammatiche situazioni.

Porgiamo le nostre sentite condoglianze alla famiglia, ai parenti, agli amici e al team per la loro triste perdita.

Foto: IDM