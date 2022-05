Women’s European Cup: grande vittoria di Sara Sanchez

Vallelunga ha ospitato la quarta tappa dela Women’s European Cup. Le prove libere di venerdì sulla pista bagnata hanno visto Jessica Howden fare il miglior tempo, seguita da Beatriz Neila Santos e Roberta Ponziani. La sudafricana non riesce però a ripetere la prestazione nelle qualifiche aggiudicandosi solo il settimo tempo. Pole position per la sua compagna di squadra del Team WithU 511 Sara Sanchez, attualmente leader del campionato. Seconda in griglia l’altra spagnola Beatriz Neila Santos e terza Roberta Ponziani. Ottima qualifica per Sara Cabrini che parte in quarta posizione da Martina Guarino. Isis Carreno è stata sanzionata e ha perso qualche posizione. Ottava Josephine Bruno, la quattordicenne che ha stupito nella gara precedente a Valencia. In gara anche due wild card: Silvia Messano e Nicole Cicillini che partiranno rispettivamente in ventesima e ventunesima posizione.

Ecco com’è andata la gara

Partono bene Sanchez, Neila Santos e Ponziani che distanziano già dai primi giri il resto del gruppo. Dal quarto al nono posto è battaglia: sorpassi e contro sorpassi tra Carbini, Howden, Bruno, Cruciani, Yochai. Al quinto giro Ponziani va in testa seguita dalle spagnole. L’italiana cerca di dettare il ritmo ma dopo qualche giro Neila Santos torna a condurre seguita da Sanchez. All’ultimo giro la pilota del Team WithU 511 compie un bellissimo sorpasso all’esterno superando l’altra spagnola e andando a vincere la gara. Seconda Neila Santos e terza Ponziani. Howden cade all’ultimo giro perdendo il quarto posto e lasciandolo così a Cruciani. quinta Bruno.

Classifica finale della gara a Vallelunga

1. Sara Sanchez; 2. Beatriz Neila Santos; 3. Roberta Ponziani; 4. Aurelia Cruciani; 5. Josephine Bruno

6. Sara Cabrini; 7. Isis Carreno; 8. Sabrina Della Manna; 9. Ran Yochai; 10. Martina Guarino; 11. Flavia Lucchetti; 12. Arianna Barale; 13. Martina Plenario; 14. Anna Mercuri; 15. Patricja Sowa; 16. Cristina Zambrini;17. Nicole Cicillini; 18. Yilmaz Ilayda Yagmur; 19. Sara Messano

Dopo quattro gare la leader della classifica è Sara Sanchez con 86 punti seguita da Beatriz Neila Santos (69 pt) e Roberta Ponziani (54 pt).

Lisa Cavalli

ph. Womens Cup