Women’s European Cup: anche a Rijeka si parla spagnolo

Sabato 25 giugno 2022 all’ Automotodrom Grobnik di Rijeka si svolge il quinto round della Women’s European Cup. E’ sempre la spagnola Beatriz Neila Santos a partire in prima posizione seguita dalla quattordicenne Josephine Bruno e da Roberta Ponziani. Quarta in griglia un’ottima Flavia Lucchetti e solo quinta l’altra protagonista del campionato, Sara Sanchez, vittima anche di una caduta (senza conseguenze fisiche) nelle prove libere della mattina.

La sfida termina con la vittoria di Beatriz Neila Santos del Team Trasimeno. Seconda si piazza a sorpresa Isis Carreno (GP3 AD11) e terza Sara Sanchez (Team 511 WithU) che, grazie ad un’ottima partenza, riesce a recuperare le posizioni perse nelle qualifiche.

Josephine Bruno giù dal podio ma sono certa che sentiremo molto parlare di questa giovane pilota. Seguono Ponziani, Lucchetti, Cabrini, Cruciani, Medina Aria, Yochai, Howden, Barbera, Mercuri, Barale, Guarino, Robotta, De Luigi.

Domenica 26 giugno: Round 2

La lotta per il gradino più alto del podio è sempre tra le due spagnole Beatriz Neila Santos e Sara Sanchez. A spuntarla in questa gara è Sanchez che supera la sua rivale all’ultimo giro. Terza una grande Sara Cabrini seguita da Josephine Bruno, Roberta Ponziani, Isis Carreno, Aurelia Cruciani, Flavia Lucchetti, Ran Yochai e Beatrice Barbera a chiudere la top10.

Roberta Ponziani, quinta in Gara2, ha raccontato così il weekend:

“Sono state due gare difficili. Sono arrivata venerdì e ho potuto provare poco la pista quindi i primi turni ho fatto un po’ di fatica. Lo scorso anno qui ho corso con Kawasaki mentre ora sono con Yamaha ed è tutto diverso.

Ieri è andata abbastanza bene nelle qualifiche e sono partita terza. Gara1 sono partita malissimo, mi sono trovata subito in settima posizione e sono rimasta bloccata nel gruppo. Le prime quattro sono riuscite a prendere margine e ho raggiunto solo il quinto posto.

In Gara2 sono partita meglio. Sono rimasta subito attaccata alle prime ma poi sono arrivati i doppiaggi. Le prime due erano molto avanti e si è formato un gruppetto dal terzo all’ottavo posto. Eravamo tutte vicine ed era difficile prendere la scia. Sono arrivata quinta in volata, poco lontana dal terzo posto ma è andata bene così”.

Un’ottima prestazione anche per Aurelia Cruciani che ha sfiorato il podio per poi doversi accontentare del settimo posto:

“Quest’anno era un po’ un’incognita questa gara. La scorsa stagione ho avuto due infortuni, sia in Gara1 che in Gara2 a Rijeka. Comunque tutto sommato sono soddisfatta, specialmente per la seconda gara. Ho fatto una buona partenza e mi sono messa subito nel gruppetto che lottava per la seconda e terza posizione. C’è stata una bella bagarre fino alla fine, al penultimo giro ero anche terza. Peccato alla fine non aver agguantato qualche posto in più ma sono contenta della settima posizione ed essere stata in lotta con le prime.”

Lisa Cavalli

