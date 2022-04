Women’s European Cup: al via la competizione al femminile

Domenica a Misano ci sarà la prima gara del trofeo al femminile arrivato alla sua terza edizione. Al momento sono 20 le pilote, provenienti da 7 diverse nazioni (Italia, Spagna, Turchia, Cile, Israele, Sud Africa, Polonia), che si daranno battaglia tra i cordoli di circuiti nazionali e internazionali.

Le protagoniste

Lo spettacolo sarà assicurato dalle tre protagoniste della scorsa stagione: Beatriz Neila Santos, campionessa europea in carica, dovrà vedersela con Sara Sanchez che lo scorso anno ha perso per un solo punto il titolo e proprio all’ultima gara del Mugello. Le due spagnole avranno il fiato sul collo di Roberta Ponziani. L’italiana è quasi sempre salita sul podio nel 2021 ed è più agguerrita che mai. Non sarà comunque una gara a tre. La stessa Ponziani ai microfoni di MissBiker afferma che il livello di moto e pilote si è alzato e che sarà più dura vincere quest’anno.

Sorprese in vista?

Ad ogni gara potrebbero esserci sorprese. A partire da Sara Cabrini, arrivata terza nell’ultima gara del 2021, proseguendo con Sabrina Della Manna, protagonista di molte battaglie nella top 5 assieme a Isis Carreno. Rivedremo in pista anche Aurelia Cruciani, Beatrice Barbera, Arianna Barale, Flavia Lucchetti, Yan Yochay, Martina Guarino, Monica Robotta, Jessica Howden, Ilayda Yagmur e Martina Plenario. Tre le rookie che potrebbero cambiare le carte in gioco: Anna Mercuri che ha partecipato lo scorso anno al Trofeo Italiano Amatori, Josephine Bruno e Cristina Zambrini.

Calendario Women’s European Cup 2022

Round 1: 3 Aprile 2022 – MISANO

Round 2: 23 Aprile 2022 – VALENCIA

Round 3: 24 Aprile 2022 – VALENCIA

Round 4: 8 maggio 2022 – VALLELUNGA

Round 5: 25 giugno 2022 – RIJEKA

Round 6: 26 giugno 2022 – RIJEKA

Round 7: 31 luglio 2022 – MISANO

Round 8: 17 settembre 2022: MUGELLO

Round 9: 18 settembre 2022: MUGELLO

Dove seguire la Women’s European Cup

La coppa europea al femminile potrà essere vista live sul MSMotorTV canale 229 di Sky, su TV Sat canale 55, su FIM TV, su Facebook ELEVEN e Civ.tv.

Lisa Cavalli

ph. credits Womens Cup