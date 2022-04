Women’s European Cup: a Valencia dominano le spagnole

La seconda e la terza gara di questa edizione della Women’s European Cup sono state dominate dalle due spagnole Beatriz Neila Santos e Sara Sanchez che si aggiudicano una gara ciascuna.

Sabato 23 aprile al circuito Ricardo Tormo il vento forte ha condizionato la gara per alcune pilote che hanno dovuto lottare per restare in pista.

La sfida dello scorso anno su ripete anche in questo 2022: in Gara1 Beatriz Neila Santos vince con un tempo di 18:36:06 distanziando l’altra spagnola Sara Sanchez (18:43:6). In terza posizione la sudafricana Jessica Howden che permette al Team WithU 511 di vedere le due pilote salire sul podio.

La sorpresa è l’ottimo quarto posto della giovanissima rookie Josephine Bruno e la conferma di Roberta Ponziani, sempre tra le prime cinque. Seguono Cabrini, Yochai e Cruciani.

Sabrina Della Manna non è riuscita a trovare il giusto feeling con il circuito e a ripetere il risultato di Misano. Partita undicesima sabato è riuscita comunque ad ottenere un buon nono posto.

Chiude la top ten Guarino ad un soffio da Carreno.

In gara2 è Sanchez a spuntarla e a prendersi la rivincita sull’altra spagnola. Stupisce ancora Bruno che fa una gara impeccabile seguita da Ponziani, Yochai e Cruciani.

Per Della Manna ancora qualche problema ma il sesto posto le consente di guadagnare dei punti utili in classifica.

Chiudono la top ten Carreno, Guarino, Barale e Mercuri.

La classifica generale dopo tre gare

1. Sara Sanchez 59 punti 2. Beatriz Neila Santos 49 pt; 3. Jessica Howden 41 pt; 4. Roberta Ponziani 38 pt; 5. Sabrina Della Manna 33 pt; 6. Josephine Bruno 33 pt; 7. Ran Yochai 28 pt; 8. Isis Carreno 24 pt

9. Aurelia Cruciani 22 pt; 10. Sara Cabrini 19 pt; 11. Anna Mercuri 16 pt; 12. Martina Plenario 15 pt; 13.Martina Guarino 14 pt; 14. Arianna Barale 12 pt; 15. Beatrice Barbera 7 pt; 16. Eugenia De Luigi 6 pt;

17. Flavia Lucchetti 5 pt; 18. Cristina Zambrini 4 pt.

Il prossimo round della Women’s European Cup si terrà a Vallelunga il 7 e 8 maggio 2022.

Foto credits: womenscup.racing