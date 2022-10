Trial Femminile: il finale di una stagione emozionante

La stagione il trial è terminata con la consueta edizione del Trial delle Nazioni che ha ribadito ancora una volta la stoffa della squadra spagnola capitanata da Sandra Gomez, dalla campionessa iberica Berta Abellan e da Alba Villegas.



A Monza non è stato comunque semplice per le spagnole che hanno terminato a pari punti con la Gran Bretagna di Emma Bristow. Per regolamento la vittoria è andata al team che ha impiegato meno tempo a finire i percorsi. Sul gradino più basso del podio una bellissima Italia. Le sorridenti ragazze del trial nazionale hanno dimostrato di poter lottare ai vertici grazie al trio composto dalla campionessa 2021 della Coppa del Mondo Trial2 Andrea Sofia Rabino, Sara Trentini e Martina Gallieni.

Emma Bristow: 8 volte campionessa del mondo di trial

Lo scorso anno si è vista portar via la corona dal grande ritorno di Laia Sanz ma quest’anno la pilota britannica ha potuto mettere la merita medaglia d’oro al collo.

A Pontedilegno si sono svolte le ultime due gare del mondiale femminile di Trial ed Emma Bristow (Sherco) ha anche festeggiato il suo 40esimo Gran Premio vinto oltre al suo ottavo titolo iridato.

Con sei vittorie in otto gare, la 31enne inglese ha guadagnato un margine sufficiente sulla sua avversaria diretta Berta Abellan (Scorpa). A 23 anni, Abellan ha ancora margine di miglioramento e le sue due vittorie e sei secondi posti, le fanno guadagnare un secondo posto per la quarta volta in cinque anni.

Terza nel campionato mondiale, l’italiana Andrea Sofia Rabino (Beta), 16 anni, campionessa Trial2 Women lo scorso anno, che ha chiuso con 14 punti di distacco, solo un punto davanti alla francese Naomi Monnier (GASGAS).

Andrea Sofia Rabino: il presente e il futuro del trial femminile italiano

Sette vittorie in sette gare nel campionato italiano. Bastano questi numeri per capire quanto Andrea Sofia Rabino (Beta Rabino Sport) sia considerata una stella di questa disciplina. Per il secondo anno consecutivo si è laureata Campionessa Italiana Trial Femminile a soli sedici anni. La trialista del gruppo dei Pata Talenti Azzurri FMI, protagonista all’esordio nel Mondiale TrialGP Women, si è garantita con 160 punti il successo. Seguono Alessia Bacchetta (GasGas) che guadagna un ottimo secondo posto e che sottolinea ancora una volta la sua crescita emersa nel 2022. Completa il podio Martina Gallieni (Team TRRS Italia NILS).

ph. credits Future7Media