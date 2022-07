Sandra Stammova lascia il Team WithU 511

Un fulmine a ciel sereno quello di oggi dopo la decisione di Sandra Stammova di lasciare il WithU 511 Racing Team. La pilota e ormai ex manager classe 1983 ha dichiarato:

“Purtroppo con il tempo sono affiorati mentalità e concetti diversi sulla gestione del team. Il mio modo di lavorare assieme alle ragazze del 511 è lo stesso che ho sempre utilizzato nel corso della mia attività sportiva, sia come pilota che come manager. Per me il concetto di “team” va oltre il semplice accordo lavorativo. Ho sempre ritenuto indispensabile creare quello spirito di squadra, indispensabile per consentire ad ogni componente di dare il meglio di sé. L’unico modo per raggiungere gli obiettivi più prestigiosi”.

“Mi dispiace dover lasciare le mie ragazze che saranno sempre nel mio cuore, ma del resto non era più possibile restare in un ambiente che non sentivo più mio. Auguro al Team 511 di portare sempre in alto il mio numero, di vincere tutte le loro sfide, ma spero soprattutto che le ragazze si divertano e restino unite”.

Il numero 511 e il contributo di Stammova

“Lascio in eredità al team ed alle mie ragazze il mio numero 511” ha commentato la slovacca.

Il numero infatti è quello portato da Sandra Stammova nella sua lunga carriera che l’ha vista gareggiare nella Superstock 1000 del BSB e nel campionato SBK del Sud Africa (in Italia ha corso anche nel National Trophy 1000 e nella Pirelli Cup).

Il team al femminile WithU 511, che quest’anno partecipa al CIV SS300 e alla Women’s European Cup sta ottenendo buoni risultati con le pilote Sara Sanchez (al momento seconda in classifica) e Jessica Howden. Questo grazie anche alla selezione di molti membri del team e all’esperienza da pilota di Stammova.

In futuro la rivedremo di sicuro tra i cordoli ma anche nell’attività manageriale impegnata in progetti che riguardano sia corsi di guida dedicati ai giovani che di supporto a squadre impegnate in competizioni italiane ed estere.

ph. credits Sandra Stammova FB profile

