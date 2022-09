Ragazze veloci: quante donne in gara nel prossimo weekend!

Sarà un weekend ricco di eventi e con molte donne impegnate nelle varie competizioni. Ecco il quadro compelto

MOTO3 ad Aragon con due donne in pista

C’è molta attesa per la gara spagnola di domenica 18 settembre. Maria Herrera tornerà tra i cordoli come wild card con il team Angeluss MTA Racing e avrà, per la prima volta nella storia del gran premio, una squadra tutta al femminile. La pilota di Toledo ritroverà la sua connazionale Ana Carrasco che sta affrontando molte difficoltà da quando è approdata al team Boè SKX. Le due spagnole avevano già disputato assieme una gara nel 2015 a Valencia.

Anche nel 2016 erano presenti due donne in griglia di partenza della Moto3. A Montegi, MotoGP del Giappone, oltre a Maria Herrera, con il team MH6, scendeva in pista grazie a un wild card anche Shizuka Okazaki con la TSR3 Honda del team Teluru & Kohara.

Women’s European Cup

L’ultima tappa del campionato europeo femminile di velocità si terrà al Mugello domenica 18 settembre. I giochi non sono ancora fatti ma la vincitrice parlerà di certo spagnolo. Beatriz Neila Santos e Sara Sanchez sono distanziate da solo 4 punti nella classifica generale. Di certo sarà una gara combattuta visto che Sanchez lo scorso anno ha perso il titolo contro la sua rivale per un solo punto all’ultima gara.

Non è sicuro nemmeno il terzo posto di Roberta Ponziani con un bottino di soli 9 punti sulla giovanissima Josephine Bruno.

FIM Women Trial World Championship

Saranno decretate in Italia, più precisamente a Pontedilegno, le vincitrici del mondiale femminile di TrialGP e Trial2.

Nella categoria principale la sette volte campionessa del mondo Emma Bristow (Sherco) conduce la classifica generale con 114.0 punti seguita dalla spagnola Berta Abellan (Scorpa) con 108.0. Non è così scontata la vittoria per la britannica che lo scorso anno si è vista portar via l’ottavo titolo da Laia Sanz. Terza in classifica la nostra Andrea Sofia Rabino (Beta), vincitrice del titolo Trail2 lo scorso anno, con 84.0 punti.

Nel Trial2 la prima posizione è al momento di Denisa Pecháčková (Beta) con 37.0 punti a pari merito con Sophia ter Jung (TRRS Motorcycles). A 30.0 punti segue Theresa Baeuml (Vertigo).

24H Bol d’or

Edizione numero 100 per la famosa gara endurance che si svolgerà presso il circuito Paul Ricard. Come lo scorso anno, l’unica donna in pista dovrebbe essere Amandine Creusot in sella alla sua Yamaha N°22 del Team 202 Club Motocycliste de la Police Nationale. La francese classe ’86, vanta un grande palmares con 11 partecipazioni a gare di 24 ore, di cui 9 nel Campionato del Mondo.



ph. Mauro Stanzani