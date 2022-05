R7 Cup: Letizia Marchetti unica donna in gara

Il 24 aprile 2022 è iniziato il campionato monomarca Yamaha dedicato al modello R7. La competizione ideata dalla casa giapponese è nata per dare spazio a tutti coloro che desiderano provare l’emozione del paddock a costi contenuti. I piloti in gara sono 25 e tra di loro c’è anche un volto conosciuto nonché l’unica donna: l’ex campionessa Letizia Marchetti.

Romana, classe ’78, Letizia è tornata alle competizioni dopo 4 anni di assenza: “Partecipare a questo campionato è stata un po’ una scommessa. Mi sono voluta rimettere in gioco nonostante la mia età e nonostante il tempo di lontananza dalle gare”.

Le qualifiche al Cremona Circuit non sono andate benissimo con un piazzamento al dodicesimo posto:

“Mi hanno detto che avrei partecipato a questo trofeo solo una settimana prima. Con così poco anticipo non ho avuto modo di provare né la moto né la pista. La moto, da regolamento, è originale quindi per me tutta scoprire, a partire dall’utilizzo della frizione. Abituata ad una frizione elettronica è stata dura tornare agli automatismi che avevo prima!”

Nonostante tutto Letizia Marchetti ha ottenuto un buon decimo posto finale: “Quando parti così indietro è difficile recuperare posizioni ma le prossime saranno le “mie piste”: Misano e Mugello!”

Il 12 giugno l’appuntamento con la R7 Cup sarà in concomitanza della World SBK: “Speriamo di trovare il sole stavolta! Ma sono fiduciosa di poter fare bene nelle prossime gare visto che conosco bene le piste e che avrò più tempo per prendere confidenza con la moto”.

L’ultima gara sarà a Barcellona sempre durante la World SBK: “In quell’occasione andranno i primi tre in classifica più l’ospite…spero di essere io l’ospite!”

Lisa Cavalli

Ph. credits