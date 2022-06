Primo storico punto per il team al femminile WithU 511

“Sono al settimo cielo per il primo punto storico per il Team nel CIV. Abbiamo lavorato duramente durante tutto l’arco del Week-End e sapevamo di avere un ottimo passo gara per lottare per la zona punti. É stata una gara davvero difficile a causa del caldo, però non mi sono data per vinta e ho iniziato a recuperare parecchie posizioni anche grazie al gioco delle scie. Spero di potermi ripetere anche nella gara di domani mattina, il mio passo gara è davvero buono e siamo vicini anche alla Top 10. Ringrazio il Team che lavorato duramente per avermi aiutato a trovare il miglior feeling con la mia Kawasaki e i numerosi sponsor accorsi ad assistere a questo Week-End. Sono contenta di aver dato loro l’opportunità di assistere a questo risultato storico“

Questa la dichiarazione di Sara Sanchez, pilota del team tutto al femminile WithU 511. Oltre a correre nella Women’s European Cup la spagnola è gareggia anche nel CIV SS300.

Nella mattinata di oggi la temperatura più mite ha permesso alla pilota numero 64 di ottenere un ottimo tempo (2’07.375) e partire dall’ottava fila grazie anche alla sessione del venerdì (2’08.702).

La partenza difficile non è stata determinante per Sanchez che ha iniziato subito a lottare per recuperare le posizioni perse e ha terminato la gara in 15esima posizione. Il WithU 511 Racing Team guadagna quindi il primo punto tricolore entrando nella storia del motociclismo come prima formazione tutta di ragazze a riuscirvi.

CIV SS300 qualifying – 1st Vannucci (Yamaha), 2nd Coppola (Yamaha), 3rd Vocino (Kawasaki) … 22nd Sánchez (Kawasaki)

CIV SS300 race – 1st Carnevali (Kawasaki), 2nd Vannucci (Kawasaki), 3rd Coppola (Yamaha) … 15th Sánchez (Kawasaki)

Lisa Cavalli

Leggi tutti i contributi sul motociclismo femminile su corsedomoto.com