Piccole motocicliste spagnole crescono

Sono attese tante piccole schegge impazzite e colorate tra i cordoli del Karting Talavera a Badajoz, comune dell’Estremadura.

La Commissione Femminile della Federazione Motociclistica Reale Spagnola infatti ha organizzato qui l’annuale Campus di Minivelocità dedicato alle donne che si terrà nel fine settimana del 4 e 5 giugno.

In questi giorni arriveranno bambine e ragazze da tutta la Spagna per ascoltare i consigli di tre pilote di caratura internazionale che insegneranno con passione non solo la tecnica ma anche la condivisione, i valori dello sport e il divertimento.

María Herrera, Beatriz Neila Santos e Sara Sánchez

Vedremo queste tre pilote in veste di “maestre” speciali dell’edizione estiva del Campus. Tutte hanno molta esperienza sia a livello nazionale che internazionale e hanno iniziato molto giovani diventando un punto di riferimento per molte donne che amano il mondo delle corse.

Impossibile non conoscere María Herrera, classe ‘96, che ha iniziato a gareggiare nei circuiti spagnoli in sella alle minimoto già a 8 anni. Poi tanti campionati dal CEV fino alla MotoE, passando per la Moto3 e Supersport. Anche le altre due spagnole Beatriz Neila Santos e Sara Sánchez, che primeggiano nella Women’s European Cup, avranno molto da raccontare.

María Herrera e l’insegnamento

Non è la prima volta che María Herrera insegna alle nuove leve. In un’intervista ai microfoni di MissBiker ha raccontato che il suo amore per l’insegnamento: “Mi piace anche poter trasmettere, sono una persona a cui piace scherzare, sono allegra e credo di poter portare la mia allegria nel motociclismo, per poter guidare bene divertendosi”.

All’evento sarà presente anche un preparatore fisico che spiegherà alle piccole atlete gli esercizi complementari per migliorare sulla moto, riscaldamento e stretching. Ma non è tutto: si parlerà anche di alimentazione, cosa mangiare quando c’è competizione o allenamento, cosa dà più energia. Speriamo che questo Campus possa essere d’ispirazione per simili attività non solo in Spagna.

Lisa Cavalli

Ph.Credits: RFME