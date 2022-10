Motocross donne: L’olandese Nancy Van de Ven campionessa italiana

La neo campionessa del mondo Nancy Van de Ven (Yamaha – Ceres71) non fa sconti alle sue dirette avversarie e corona una stagione da sogno vincendo anche il campionato italiano. Al circuito di motocross di Albettone, l’olandese ha dimostrato tutta la sua forza in entrambe le manches distanziando la rivale per il titolo Elisa Galvagno (Husqvarna – Megan racing) che scivola in gara2 e si arrende anche a Giorgia Blasigh (Yamaha – 2B racing), seconda.

Il campionato italiano prestige femminile si conclude quindi con la ventiquattrenne orange vincitrice del campionato, seguita da Elisa Galvagno e da Giorgia Blasigh sul gradino più basso del podio.

A Emanuela Talucci il titolo della classe 2 tempi

Da segnalare anche una bravissima Emanuela Talucci (KTM – Pardi) che chiude il campionato in prima posizione guadagnandosi il titolo di campionessa nella classe 2 tempi. La giovane teatina si è distinta anche a livello assoluto con una buonissima prestazione. Alle sue spalle, sia in gara che in campionato, Cecilia Polato (GasGas – Wallaby Tex) e Marta De Giovanni (GasGas – Fuoringiro Savona).

Nella graduatoria Under 17, valida solo come classifica di giornata e non come campionato, ancora podio per Giorgia Blasigh che ha preceduto Emanuela Talucci e Priska Busatto (GasGas – Crociati Parma).

Il post di Nancy Van de Ven

Campionessa italiana! Questo era nella mia lista dei desideri, ora ho vinto tutti i campionati in cui ho gareggiato.

Campionessa olandese

Campionessa italiana

Campionessa / vincitrice MXoEN

Campionessa del mondo

Il post di Elisa Galvagno

VICE CAMPIONESSA ITALIANA 2022

È stato un anno di alti e bassi, caratterizzato da 2 infortuni ma anche da tante soddisfazioni. Ho lottato fino all’ultimo per vincere il titolo ma a causa dello scarto finale sono retrocessa in seconda posizione.

Un grande grazie a tutte le persone che insieme a me credono in uno stesso obiettivo.

Il post di Giorgia Blasigh

Ultima tappa del Campionato Italiano Femminile:

Prove libere: P.1

Qualifiche: P.1

Gara 1: P.2

Gara 2: P.2

Classifica di giornata: P.2

Concludo così la mia stagione vincendo la categoria Under 17 e concludendo terza assoluta in campionato. È stata una stagione molto positiva e nonostante l’infortunio e i momenti difficili non ho mai mollato! Ora mi prenderò un po’ di ferie Ci rivediamo presto! Un grande ringraziamento a tutto il team_ceres_71

Lisa Cavalli

ph. credits Lisa Cavalli