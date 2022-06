Moto3 Catalunya: per Ana Carrasco un casco dedicato a Luis Salom

“Vi presento il casco speciale che abbiamo progettato per il GP di casa! Un design speciale per una carriera speciale! Sono passati 6 anni da quando Luis ci ha lasciati, ma questo fine settimana sarà in pista con me come sempre! Ci manchi tanto! #LS39“

Con queste parole Ana Carrasco ieri ha presentato le grafiche del casco con cui correrà in Catalogna. Colori sgargianti, l’immancabile motto “Ride Like a Girl” e la scritta: LS39.

Sei anni fa (esattamente il 3 giugno 2016) il pilota spagnolo Luis Jaime Salom Horrach perdeva la vita sulla pista di Montmelò. Il 25enne pilota della Kalex stava affrontando la sua terza stagione in Moto2 con ottimi risultati ma durante le prove libere alla curva 12 perse la vita scontrandosi contro le barriere in curva 12.

Oltre Carrasco anche Pol Espargarò, suo grande amico, ieri ha voluto ricordare Salom adagiando su quella curva fatale un mazzo di fiori.

Lisa Cavalli

ph.credits: Ana Carrasco