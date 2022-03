Lisa, la moto e MissBiker: la nascita di una passione

Quando mi è stato chiesto di scrivere su corsedimoto.com per raccontare il motociclismo al femminile la mia mente è corsa indietro nel tempo di parecchi anni, per l’esattezza al giorno in cui mi innamorai di questo mondo senza saperlo.

Dicono che spesso siano i genitori o i parenti più stretti a coinvolgerci nelle diverse passioni.

Nel mio caso non è successo così.

Il mio amore per le moto è nato per “colpa” di un motociclista sconosciuto. Ricordo che passava ogni giorno davanti casa con il suo bolide rosso fiammante. Il rombo del motore faceva vibrare i vetri delle finestre e lo si sentiva arrivare da così lontano che ovunque fossi riuscivo a correre al cancello per vederlo passare.

Ma di moto a casa mia neppure a parlarne. Quando da adolescente chiesi a mio padre un mezzo a motore per andare a scuola la sua risposta fu perentoria: “Moto-morte. Il motorino te lo scordi!”

E così sono passati gli anni in modo piatto. I venti. I trenta. Ma alla soglia dei 40 ecco rinascere inaspettata quella passione. Si sa “i sogni nel cassetto fanno la muffa” ed era senza dubbio il momento giusto per prendere in mano la mia vita.

Senza patente e senza aver mai guidato nemmeno uno scooter eccomi al concessionario a firmare il contratto per l’acquisto di una Yamaha MT-07.

Tutto di nascosto dalla mia famiglia ovviamente, giusto per evitare litigi e musi lunghi di chi non avrebbe mai potuto capire.

Dai giri in solitaria alla community di MissBiker

I primi spostamenti erano carichi di ansia e stress. Mi preparavo come se dovessi andare a Capo Nord per tornare a casa fradicia di sudore dopo aver percorso una decina di chilometri…in rettilineo. La sfida più difficile era superare indenne la ripida rampa del garage.

Sorrido a ricordarlo ma tutti abbiamo vinto paure che sembravano insuperabili.

Presto i chilometri al giorno hanno iniziato ad essere centinaia e con loro aumentava il divertimento ma c’era qualcosa che mancava: la condivisione. Sentivo il bisogno di consigli, di incoraggiamento e di sentirmi parte di qualcosa.

Una sera decisi così di creare la community al femminile di MissBiker, senza riflettere più di tanto su cosa avrebbe potuto diventare.

E’ stata la svolta della mia vita. Non solo ho trovato grandi amicizie ma anche un lavoro. E poi tutte mi hanno insegnato tanto.

Scrivere di moto da un altro punto di vista

Il blog missbiker.com è nato poco dopo, nel 2016. Raccontare di tutto ciò che ruota attorno al motociclismo femminile non era così comune (e non lo è tuttora). In un certo senso era all’avanguardia: donne che scrivevano contenuti per donne con la stessa passione per la moto. Ho iniziato a scrivere recensioni, racconti, interviste, itinerari, novità, eventi e guide tecniche. Tante motocicliste hanno iniziato a contribuire fino a dare una voce al nostro mondo.

Sono poi arrivate tante soddisfazioni tra cui questo spazio di cui sono molto orgogliosa.

Scrivere per corsedimoto.com e avere una sezione dedicata a noi in una testata così autorevole è una grande opportunità. E’ arrivato il momento di raccontare la moto in “rosso” (il rosa non ci piace per niente!).

Lisa Cavalli