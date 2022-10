Enduro femminile: Jane Daniels campionessa del mondo

Nell’ultima gara del FIM Women Enduro Championship a Zschopau (Germania), Jane Daniels (Fantic) ha coronato il suo sogno di diventare per la terza volta campionessa mondiale. La sua stagione è stata fenomenale. L’inglese infatti ha vinto tutte e otto le giornate di gara e proprio in Germania ha dominato laureandosi così Campionessa del Mondo già sabato.

Quest’anno Jane Daniels ha anche trascinato la squadra britannica femminile verso la sua prima vittoria nella storia della Sei Giorni di Enduro. A Le Puy-En-Velay, in Francia, nel sesto e ultimo giorno di gare, le anglosassoni avevano un buon vantaggio sulle rivali più prossime, le padrone di casa francesi. Anche se molti tifosi già esultavano, non è stato facile portare a casa il titolo. Infatti l’ultima è stata una giornata davvero nervosa per Jane Daniels (Fantic), Nieve Holmes (Sherco) e Rosie Rowett (KTM), ma il trio ha portato a termine la competizione.

Jane Daniels ha lavorato duramente per raggiungere la vetta del suo sport preferito. Nonostante svolga un normale lavoro dalle nove alle cinque durante la settimana, l’enduro è la sua passione e quella in cui mette energia e sacrificio incredibili.

“Amo andare in moto. Ho gareggiato per tutta la vita. Faccio ancora un lavoro normale durante la settimana, ma guido e mi alleno dove posso e poi vado a correre nei fine settimana. Certo, ho fatto molti sacrifici, ma è tutto ciò che ho voluto e lo adoro.” Jane Daniels

Mireia Badia (Rieju) non è riuscita mai a battere la sua diretta avversaria e ha dovuto anche difendersi dalle due agguerrite pilote che la seguivano, Rosie Rowett (KTM) e Rita Vieira (Yamaha). La spagnola comunque si laurea vicecampionessa del mondo ed è già determinata a dar battaglia per il prossimo campionato del mondo.

