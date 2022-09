Beatriz Neila Santos regina della Women’s European Cup

Lo scorso anno ho vinto all’ultima gara per solo 1 punto contro la sua diretta avversaria, Sara Sanchez del WithU 511 Racing Team. Non è stato facile nemmeno quest’anno per Beatriz Neila Santos (Team Trasimeno) che domenica ha decretato la sua vittoria finale all’ultima curva del circuito del Mugello.

La rivalità tra le due spagnole è stata la stessa e lo hanno dimostrato le due ultime manches che le hanno viste protagoniste di sorpassi e controsorpassi. In gara1 proprio sul rettilineo finale, Sara Sanchez ha preso la scia a Neila Santos, fino a quel momento prima, battendola e mettendo in dubbio il risultato finale del campionato europeo femminile.

Gara2 è stata più strategica ma tra le contendenti si è fatta vedere Roberta Ponziani (MotoXRacing), arrivata infine seconda e a soli 0,29 millesimi dalla vittoria.

La dichiarazione post gara di Beatriz Neila Santos

“Quest’anno siamo stati tutti più vicini, c’è stata molta più rivalità… però alla fine ce l’abbiamo fatta all’ultima gara, nell’ultimo giro. Ieri avevamo gli stessi punti, perché ho fatto il giro veloce ma sapevo che durante la gara avevamo gli stessi punti, ma alla fine sono contenta perché ce l’ho fatta a vincere il campionato e questo titolo per me significa molto, perché il terzo anno è stato più difficile e, come si suol dire, la terza volta è quella giusta, ma ne ero sicura”.

La dichiarazione post gara di Roberta Ponziani

“È stata una gara difficile perché non volevo infastidire troppo le due spagnole. Si vedeva che avevano una strategia perché negli ultimi giri si rallentavano, si sorpassavano, quindi non sapevo se approfittarne o stare dietro e vedere come si evolveva la situazione. Ho pensato di poter sfruttare la volata finale ed è stato così. Peccato non aver vinto per qualche millesimo ma sono felice del secondo posto”.

La classifica finale della Women’s European Cup

Neila Santos punti 201; 2. Sanchez 192; 3.Ponziani 129; 4. Bruno 99; 5. Carreno 89; 6. Cabrini 84; 7. Cruciani 84; 8. Yochai 77; 9. Howden 64; 10. Lucchetti 54; 11. Della Manna 39; 12. Guarino 37; 13. Mercuri 33; 14. Barale 28; 15. Barbera 27; 16. Plenario 17; 17. Sowa 8; 18. Medina Aria 7; 19. Deluigi 7; 20. Dal Zotto 4; 21. Zambrini 2; 22. Vaz 2; 23. Robotta 1

Lisa Cavalli

