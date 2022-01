Marco Melandri positivo al Covid: il duro sfogo sui social

Marco Melandri positivo al Covid-19, pubblicato il risultato del test sui social e si scaglia contro le politiche sanitarie e l'informazione di massa.

Marco Melandri si è sempre schierato a favore della libertà di scelta quando si parla di vaccini. L’ex pilota, campione del mondo 2002 con l’Aprilia, è risultato positivo al Covid-19 qualche giorno fa ed ha pubblicato la foto del test sul suo profilo Instagram. Non senza una nota polemica per le politiche sanitarie adottate dal mondo politico e contro le voci, a suo dire fuorvianti, dei mass media.

Nelle scorse settimane il 39enne ravennate, che ha lasciato il mondo delle corse nel 2020 dopo una fulminea esperienza in Superbike, aveva già dibattuto sui social con la giornalista Selvaggia Lucarelli. Melandri si è sempre schierato a favore della libertà di scelta, sbandierando i diritti della Costituzione che secondo lui sarebbero intaccati dalle ultime decisioni del governo. “Contagiato da un 2 dosi… Se fosse successo il contrario? Per me esistono solo Negativi o Positivi, non esistono distinzioni e lo dice l’andamento dei fatti, cosi come che i nostri diritti non esistono più“.

Il duro monito di Melandri

Per Marco Melandri anche il Green Pass sarebbe incostituzionale, limitando i diritti di movimento di chi non vuole sottoporsi al vaccino anti Covid-19. “Se fate i bravi vi lasciano una carta verde dove avete il “beneficio” di poter lavorare e poter studiare. Stiamo scherzando? Mi sono esposto contro il Green Pass e sono stato definito “complottista, No Siringa, Terrapiattista”. Non sono niente di tutto questo ma solo per la libertà di scelta, come la nostra costituzione vuole, anzi vorrebbe“.

L’invito del campione, oggi commentatore tecnico per Dazn, è di ragionare con la propria testa, senza farsi troppo influenzare dai mezzi di comunicazione. “Spegnete Tv, radio e quant’altro, uscite all’aria aperta e godetevi la natura, guardate con i vostri occhi, pensate con la vostra testa. Vi renderete conto che la vita va avanti. Io saró sempre e comunque libero – ha concluso Marco Melandri -. Quando la sera mi guardo allo specchio non ho nulla da recriminarmi e so di poter dormire sonni tranquilli“.

