E’ una voce di paddock non una certezza ma arriva da fonti attendibili. Probabilmente Niccolò Canepa e Roberto Tamburini parteciperanno al National Trophy per portare avanti lo sviluppo della Yamaha. Non si sa se faranno tutte le gare o solo alcune. Non si sa con quale team ed in che formula, ma sembra che Yamaha avrà quattro piloti al National Trophy 1000: Canepa, Tamburini, Andreozzi e Rovelli

Il CIV Superbike si corre con la centralina Motec e con le Dunlop e non è un campionato adatto per portare avanti lo sviluppo delle moto in prospettiva Mondiale Superbike. Il National Trophy ha monogomma Pirelli e molti meno vincoli regolamentari, è quindi l’ideale per chi deve fare attività di test e sviluppo. Tra l’altro il National Trophy 1000 è un campionato sempre più prestigioso ma Yamaha non lo ha mai vinto. C’era andata molto vicina con Perotti e Salvadori ma è un titolo che manca nella bacheca.

Se venisse confermato l’arrivo di Canepa, Tamburini e Andreozzi il National Trophy diventerebbe un campionato veramente bellissimo, considerando che ci saranno anche Lorenzo Lanzi, Christian Gamarino, Doriano Vietti ad alcune gare Luca Salvadori e soprattutto Gabriele Giannini, campione in carica ed in fortissima crescita. Sembra che la BMW, così come Yamaha, stia considerando il National Trophy come un importante banco di prova per sviluppare la moto per il Mondiale Superbike. A proposito di BMW non si sa cosa farà B-Max, se solo alcune wild-card nel WSBK oppure se il National con Gabriele Ruiu. Non è da escludere quindi che ci possa essere anche il pilota sardo.

Foto Facebook Niccolò Canepa