Andrea Zappa è il protagonista di questa nuova Storia di MotoEstate. Andrea è un personaggio che ha alle sue spalle una grande carriera nel mondo del motorsport impreziosita da diverse partecipazioni in 125GP nel campionato spagnolo, quello europeo. Si è cimentato anche nel campionato mondiale Supersport, come wild-card.

Tecnica Moto

Questa “gavetta” e l’esperienza acquisita nel corso degli anni gli ha permesso di fondare nel 2004 il proprio team: Tecnica Moto. Una squadra che Andrea ha dapprima gestito come pilota-manager, per poi passare a prenderne le redini a tutti gli effetti dopo il ritiro. Oggi Tecnica Moto è una delle realtà meglio strutturate e più conosciute all’interno del paddock dei Trofei MES ed è in grado di schierare ben nove piloti in pista ogni weekend”.