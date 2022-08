Alex Delbianco, Simone Saltarelli, Kevin Manfredi, Luca Vitali e Roberto Farinelli sono stati ospiti lo scorso week end a Varano de Melagari durante il quarto round dei Trofei MotoEstate, per il battesimo di questa nuova Moto4. Una GP low cost made in Italy pensata per offrire ad amatori, piloti e giovani appassionati un’opportunità concreta per divertirsi e iniziare a correre con budget limitati.

Che mischia!

In pista hanno regalato un vero e proprio show: sorpassi, contro-sorpassi , bagarre e un gran divertimento. Con tanto divertimento e una grande sorpresa finale: erano in pista alcuni dei più veloci Superbikes nazionali e guardate un pò chi ha vinto…

Provala anche tu

Chi volesse provare questa nuova Moto4 potrà farlo durante il test ride in programma a Modena il 9 ottobre prenotabile su www.proveliberemoto.it“