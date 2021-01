Valentino Rossi, una sfida lunga 12 Ore: relax ai box tra selfie e “palpate”

Valentino Rossi, Luca Marini e Uccio in pista per la 12 Ore che si chiuderà alle 21:30 (ora italiana). Ai box atmosfera rilassata con amici e fidanzate.

La 12 Ore del Golfo ha preso il via stamattina alle o9:30 ora locale (07:30 in Italia). Valentino Rossi è sceso per primo sul circuito del Bahrain, sostituito da Luca Marini dopo circa 90 minuti. Alessio Salucci sarà il terzo pilota a rotazione al volante della Ferrari GT3 del team Kessel. Resta saldamente al comando la scuderia 2 Seas Motorsport con la McLaren 720S GT3 che, salvo sorprese, è la grande favorita per la vittoria finale. Il trio di Tavullia è attualmente al 5° posto con un gap di 43″, ma davanti a sé ci sono ancora oltre 9 ore di gara. La bandiera a scacchi sventolerà alle 21:30 ora italiana.

Il tour in Bahrain si sta rivelando non solo una grande esperienza per Valentino Rossi & Co. Ma anche un momento di relax da trascorrere con le rispettive compagne. Presente anche il suo braccio destro Alberto Tebaldi con Cristina Andreani e la figlia Veronica. A condire con un pizzico di verve l’atmosfera ai box ci pensa Francesca Novello, fidanzata del Dottore, che ripete la palpata “portafortuna” immortalata sui social. Chi volesse seguire la 12 Ore del Golfo può seguire la diretta streaming sul canale YouTube ufficiale.