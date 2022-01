Valentino Rossi, un invito speciale dall’ex F1 Giancarlo Fisichella

Valentino Rossi costretto a saltare la 12 Ore del Golfo, ma nel mondo delle corse d'auto sono in tanti a desiderarlo, compreso Giancarlo Fisichella.

Valentino Rossi dovrà attendere per il debutto nelle corse automobilistiche in questa stagione 2022. Ancora una volta il Covid-19 lo costringe a casa, come già capitato nel 2020, ma stavolta lo colpisce in maniera indiretta. Nei giorni scorsi è entrato in contatto con un positivo e da prassi dovrà autoisolarsi preventivamente. Resta a Tavullia, mentre Alessio Salucci e Luca Marini sono volati ad Abu Dhabi per partecipare alla 12 Ore del Golfo. Insieme a loro Luca Fumanelli che sostituirà il Dottore all’ultimo minuto.

Intanto lascia tutti i fan sulle spine, perché Valentino Rossi non ha ancora ufficializzato cosa farà nel 2022. L’ex pilota di F1 Giancarlo Fisichella ha piena fiducia nelle sue doti automobilistiche e gli propone di unirsi a lui. “Vale, se vuoi correre con me io sono a disposizione, con entusiasmo – dice a ‘La Gazzetta dello Sport -. E sarei contentissimo di divertirci insieme, magari in un campionato nazionale“. Quest’anno Fisichella correrà ancora nel GT italiano e nel Mondiale Endurance. “Vale è sempre andato forte, ha doti particolari, si è sempre adattato bene in tutte le situazioni nuove. Quindi andrà forte anche qui“.

Per il Dottore si tratterà di cambiare approccio alle gare. Dovrà pensare meno individualmente e ragionare in termini di team. Ci sarà meno pressione, meno rivalità, meno scontri diretti. “Il consiglio è di divertirsi. Di certo non avrà la pressione che aveva in MotoGP o che avrebbe avuto in Formula 1. Si corre con atteggiamento professionistico, con voglia di battagliare – conclude Fisichella – ma di sicuro c’è sempre spazio anche per il divertimento“.

