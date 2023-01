Valentino Rossi scende dalla Yamaha e sale in BMW: si vola in Australia

43 anni e non sentirli per Valentino Rossi che in questo mese di gennaio non si mai fermato, alternando viaggi esotici e impegni su pista. Dopo il podio conquistato nella 24 Ore di Abu Dhabi, il Dottore ritornerà al volante della BMW M4 GT3 per la sua prima apparizione ufficiale con BMW M Motorsport a Bathurst, in Australia. Il team WRT guidato dal patron Vincent Vosse, parteciperà alla 12 ore di Bathurst sul circuito di Mount Panorama. Due i compagni di scuderia: il brasiliano Augusto Farfus e il francese Maxime Martin.

Valentino Rossi inaugura la stagione 2023

Nel weekend precedente Valentino Rossi è voltato insieme agli allievi della VR46 Riders Academy a Portimao. Primo allenamento del 2023 in motocicletta per il campione di Tavullia, su un circuito non casuale, visto che qui si terrà l’ultimo test preseason l’11-12 marzo e il primo round MotoGP dal 24 al 26 marzo. “Di nuovo in pista su due ruote nella meravigliosa Portimao con i nostri ragazzi – ha commentato sui social -. La stagione motociclistica è ufficialmente aperta“. Insieme a lui c’erano Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli, Luca Marini, Marco Bezzecchi, Celestino Vietti, Andrea Migno e l'”esterno” Alex Gramigni. Il nove volte campione ha usato una Yamaha R1 GYTR VR46 Tribute, ricevuta dal marchio giapponese subito dopo il ritiro dalla MotoGP.

Si vola in Australia

Per Valentino Rossi è già tempo di ripartire, destinazione Australia. Nel prossimo weekend, insieme ad Augusto Farfus e Maxime Martin prenderà parte alla 12 Ore di Bathurst, sul frenetico circuito di Mount Panorama. Venerdì si comincia con le prove libere, sabato le qualifiche e la Top 10 Shootout. La gara di 12 ore inizierà domenica alle 5:45 ora locale. La 12 Ore di Bathurst è l’apertura della stagione dell’Intercontinental GT Challenge 2023, che prevede anche la 9 Ore di Kyalami in programma per il terzo fine settimana di febbraio e la 24 Ore di Spa-Francorchamps a fine luglio.

Prima volta oceanica con 4 ruote

Il 43enne pesarese proverà ancora una volta a piazzarsi sul podio, dopo l’ottimo risultato di Abu Dhabi. Buono il feeling con la BMW M4 GT3, ma sarà la sua prima volta sul tracciato oceanico di Bathurst. “Sarà la prima volta che corro in Australia con una macchina e sarà molto impegnativo perché è una gara importante e di altissimo livello. Anche la pista è molto particolare – aggiunge Valentino Rossi -, quindi speriamo di essere competitivi anche lì. Non so ancora esattamente cosa possiamo aspettarci lì perché è la mia prima volta a Bathurst, ma so che troveremo molte auto e piloti veloci. Cercheremo comunque di lottare per le prime posizioni. La BMW M4 GT3 è facile da guidare e offre buone sensazioni“.

Foto: BMW Group