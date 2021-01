Valentino Rossi rallenta nelle Qualifiche: 8^ piazza nella 12 Ore del Golfo

Valentino Rossi, Alessio Salucci e Luca Marini partiranno dall'ottava finestra in griglia nella 12 Ore del Golfo. Si parte alle 07:30 ora italiana.

Le qualifiche della 12 Ore del Golfo sul circuito si concludono con l’8° tempo per Valentino Rossi, Alessio Salucci e Luca Marini. Dopo aver oscillato tra il terzo e il quarto posto nelle prove libere, il team Monster VR46 Kessel ha optato per una strategia Uccio-Maro-Vale nelle tre sessioni di qualifiche. Alessio Salucci ha realizzato il suo miglior giro in 2’02″289, con un gap di 1,988 dalla McLaren 720S GT3 del Team 2 Seas Motorsport. Nella Q2 è sceso in pista Luca Marini che ha fermato il cronometro a 2:01.098, a +1.462 dalla vetta.

Nella terza e ultima sessione di qualifiche Valentino Rossi si è messo al volante del bolide #46 senza però migliorare l’ottava posizione in griglia di partenza. Il Dottore ha chiuso in settima piazza in 2’01”370. La media dei tempi (2’01”585) ha dunque piazzato la Ferrari numero 46 in ottava posizione, quinta nella categoria GT3 PA. La gara è prevista per sabato e sarà composta da due manche di 6 ore ciascuna, con prima partenza alle 7.30 italiane e seconda alle 15.30.

La prima fila in Bahrain è occupata dalla McLaren di Isa Bin Abdulla Alkhalifa, Ben Barnicoat e Martin Kodric. Il terzetto ha anticipato di 0,208 i compagni di squadra della 2 Seas Motorsport Edward Jones, Lewis Williamson e Dylan Pereira. Terzo posto per la Ferrari Kessel Racing con Murat Cuhadaroglu, Francesco Zollo, David Cleto Fumanelli.