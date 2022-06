Valentino Rossi, Misano aspetta il suo eroe: programma e orari TV

Valentino Rossi ritorna nella sua Misano, sul circuito intitolato a Marco Simoncelli, ma stavolta non sarà in sella ad una MotoGP. Da venerdì 1 luglio a domenica 3 la pista adriatica sarà palcoscenico della quarta prova del Fanatec GT WCE, con il Dottore al volante della sua Audi R8 con cui vive una nuova pagina professionale. L’adattamento alle quattro ruote richiederà più tempo del previsto, ma non sono mancati spunti di alto livello per il nove volte campione del mondo, alle prese con professionisti della categoria. Nei giorni scorsi ha tenuto un test sul circuito di Spa: “2 giorni di test a Spa, preparando la 24 ore che sarà la gara più importante della stagione, a fine luglio“, ha commentato il 43enne di Tavullia. “Per me è stata la prima volta su questa fantastica pista e mi sono divertito molto“.

Valentino Rossi ritorna a Misano

Nella roccaforte di Misano proverà a dare battaglia alle prestigiose marche automobilistiche come Ferrari, McLaren, Porsche, Mercedes, Lamborghini. E al leader di classifica “Sprint” Raffaele Marciello, ex Ferrari Academy, talento elvetico naturalizzato italiano già vincitore del campionato, con la Mercedes AMG GT3 del Team Akkodis. Una sfida molto complicata per Valentino Rossi che cercherà di dare il meglio e portare avanti il suo approccio con le quattro ruote. Stavolta potrà godere del calore del suo pubblico che pennellerà di giallo le tribune, magari con un pizzico di nostalgia per i trascorsi nel Motomondiale. La leggenda delle due ruote è diventata apprendista sulle quattro, con tanta voglia di imparare, seminare il terreno per un futuro exploit. L’obiettivo nel breve termine è conquistare qualche parziale risultato soddisfacente, prima di programmare un grande futuro che lo renderebbe ancora più immenso nella storia del motorsport.

Un campione in fase di apprendistato

Il popolo giallo è pronto a sostenerlo, sarà un richiamo alle bandiere #46 che non sono mai finite nell’armadio dei ricorsi. Ad Assen, al Sachsenring, su ogni circuito della MotoGP continuano a sventolare i suoi vessilli, dimenticare è impossibile. D’altronde sembra ieri quando ha corso la sua ultima gara a Valencia tagliando il traguardo tra i primi dieci e offrendo momenti di gioia e spettacolo nel paddock, che non ha mancato di dare il suo tributo ad uno dei più grandi campioni dello sport. Nel 2022 non ha forse raccolto grandi risultati, ma gli organizzatori della SRO sono molto entusiasti per la sua presenza, capace di fare da cassa di risonanza ad un campionato quasi di nicchia. Nel week-end di Misano andrà in scena anche il “Super Trofeo Lamborghini”, in pista l’ex rivale di Valentino Rossi, Dani Pedrosa.

Programma e orari TV

I tifosi a casa potranno seguire il round di Misano su Sky Sport Action (canale 206). Gara 1 verrà trasmessa in diretta alle 15:00, mentre Gara 2 andrà in onda domenica sera alle 21:00. Di seguito il programma del GT WCE.

Sabato 2 luglio, Qualifiche Gara 1: ore 9.30-9.50

Sabato 2 luglio, Gara 1: ore 15:00-16:00

Domenica 3 luglio, Qualifiche Gara 2: ore 09:00-09.20

Domenica 3 luglio, Gara 2: ore 14.45-15.45