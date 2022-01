Valentino Rossi in quarantena: salterà la 12 Ore del Golfo

Valentino Rossi non partirà per la 12 Ore del Golfo poiché costretto alla quarantena fiduciaria. Al suo posto nominato David Fumanelli.

Valentino Rossi non correrà la 12 Ore del Golfo in questo week-end. Il campione pesarese è entrato in contatto con una persona positiva al Covid-19 e quindi è costretto alla quarantena fiduciaria, come richiesto dalle attuali normative di contenimento dell’emergenza sanitaria. Alessio Salucci e Luca Marini saranno regolarmente in pista a Yas Marina al volante della Ferrari 488 GT3 del team Kessel venerdì e sabato. Si alterneranno con David Fumanelli, sostituto del Dottore. Ma ovviamente anche gli organizzatori perdono un pezzo da novanta della competizione.

Una brutta tegola per Valentino Rossi che avrebbe voluto sfruttare questo evento per rimettersi a regime con le auto. La scorsa estate ha tenuto un test a Misano con la Ferrari del team elvetico, ma stavolta non potrà partire per Abu Dhabi. Era tutto pronto per il trio di Tavullia che si vede decapitato della sua punta di diamante. Non resta che concentrarsi sul suo futuro professionale e sull’arrivo della sua bambina, previsto per il mese di marzo. Forse solo dopo quella data sapremo che strada intraprenderà l’ex pilota MotoGP, in contatto con Audi e altri marchi. Proprio nelle ultime ore la fidanzata Francesca Novello ha postato un’immagine col pancione sui social dando il via al conto alla rovescia.

“Come ho progettato il mio sogno” la magnifica autobiografia Adrian Newey, il genio F1