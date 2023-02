Valentino Rossi 8° in griglia di partenza alla 12 Ore di Bathurst

Valentino Rossi, assieme a Maxime Martin e Augusto Farfus, scatterà dalla ottava posizione nella griglia di partenza alla 12 Ore di Bathurst. La gara inizierà alle 19.45 ora italiana per concludersi domattina alle 7.45. L’equipaggio del WRT – W Racing Team ha centrato dunque un ottimo piazzamento in top-ten in una gara le manifestazioni più belle e prestigiose dell’endurance mondiale. Il tempo di qualifica è stato siglato dal belga Maxime Martin, ex vincitore della 24 Ore di Le Mans, dopo un turno molto combattuto.

La pole position è stata stabilita da Maro Engel con la Mercedes #999 GruppeM condivisa con l’italosvizzero Raffaele Marciello e Mikael Grenier.

Valentino Rossi ed i suoi compagni d’avventura scatteranno dunque da un’ottima posizione ed avranno la possibilità di puntare in alto anchem sul Mount Panorama, un circuito storico ed iconico, teatro d’imprese leggendarie. Il percorso è lungo 6.313 metri, ha 23 curve ed un forte dislivello.

Valentino Rossi è reduce dal primo podio della sua carriera di pilota di auto. Il 15 gennaio, lo ricordiamo, si era classificato al terzo posto alla 24 di Dubai assieme a Sean Gelael, Max Hesse, Maxime Martin e Tim Whale. Vale sta prendendo sul serio l’automobilismo, molto più di un gioco o di un semplice hobby.

La 12 Ore di Bathurst è valevole come primo appuntamento dell’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli. E’ possibile seguire la gara sul canale Youtube della manifestazione: Bathurst 12 Hour

In gara anche il riccionese Mattia Drudi assieme a Christopher Haase e Patric Niederhauser su Audi.