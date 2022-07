Valentino Rossi e Frederic Vervisch hanno conquistato il quinto posto in gara-2 nel GT World Challenge Europe. A Misano hanno eguagliato il miglior risultato ottenuto quest’anno e stabilito la miglior prestazione in una gara Sprint.

Ha seguito la gara dalla briefing suo padre Graziano Rossi “Che gusto! – commenta – Bello vedere mio figlio su quelle macchine. Per me che corra in moto o in macchina è lo stesso, poi a me piacciono le auto, da sempre”.

La vittoria di gara-2 è andata all’equipaggio belga Weerts-Vanthoor su Audi mentre Boguslavskiy – Marciello si sono classificati al secondo posto su Mercedes.

Raffaele Marciello ha 27 anni, è italo svizzero ed è in testa alla classifica assoluta del campionato ad al secondo posto nella Sprint. Nel paddock di Misano si è visto qualche tifoso con la maglietta “Team Lello” paradossalmente gialla, anche se non fluo, e che si è confuso tra le migliaia di fans di Vale.

Raffaele è di fatto il miglior pilota del campionato, pilota ufficiale Mercedes, uno veramente fortissimo: quest’anno ha vinto 3 gare. Ultimamente si sta parlando tanto del GT World Challenge Europe ma non si parla mai di lui.

Raffaele Marciello

“Non ho assolutamente nulla contro Valentino Rossi – spiega Raffaele Marciello – però credo sia importante dare spazio a tutti i piloti, in particolare a quelli che vincono. Personalmente devo solo fare i complimenti a Vale perché ha avuto il coraggio di mettersi in gioco in un campionato difficile come questo e per essere un pilota di moto ed un debuttante sta andando forte. Avrebbe potuto scegliere un campionato più facile quindi massimo rispetto.

Però, come in tutte le cose, c’è sia il bene che il male. Grazie a lui le nostre gare vengono trasmesse in TV quindi è una cosa molto bella per tutti noi ma bisognerebbe parlare anche degli altri piloti, soprattutto di quelli che vincono o vanno sul podio”.

Foto copertina Marzio Bondi