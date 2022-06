TT 2022: Dunlop vs Hickman, vince ancora MD tra le Supersport

“Solo loro nelle gare Solo“. Aspettando il Senior, con un gioco di parole si può riassumere quanto vissuto finora al TT 2022. A tutti gli effetti, un’edizione caratterizzata dall’entusiasmante confronto in ogni singola gara in programma tra Michael Dunlop e Peter Hickman. Non ha fatto eccezione in tal senso la seconda corsa riservata alla classe Supersport con soli 2 giri del Mountain Course da disputarsi, evidentemente abbastanza per garantire un duello mozzafiato tra due dei migliori interpreti delle corse sul strada. Un confronto con distacchi contenuti in centesimi di secondo che ha generato la personale 21^ vittoria al TT di Michael Dunlop con 3″2 di margine rispetto a “Hicky“.

BIS DI MD AL TT 2022

Vincitore lunedì, Michael Dunlop si è ripetuto tra le Supersport, da sempre un po’ il suo feudo. Nel 2009, proprio tra le 600cc, conquistò la prima affermazione al TT, vincendone poi altre 8 delle 21 vittorie finora conseguite al Tourist Trophy. Con questo hurrà giunto a meno 2 da John McGuinness (e, soprattutto, a 5 successi dal leggendario zio Joey…), “Mickey-D” con la Yamaha R6 preparata dal Carl Cox Motorsport ha fatto la differenza nel corso del secondo giro. Concluso (con partenza da fermo) la prima tornata a 126,655 mph di media con soli 570 millesimi di vantaggio su Hickman, da quel momento in avanti ha costruito la sua seconda vittoria al TT 2022. Un gap salito a 1″8 al rilevamento di Glen Helen, sceso a 1″3 al Ballaugh Bridge, nuovamente consolidato in 1″6 al Ramsey Hairpin, 2″7 a Bungalow fino al distacco finale di 3″297.

HICKMAN PRONTO PER IL SENIOR TT

MD centra così un’altra vittoria regolando un Hickman, al via con la Triumph e con livrea “The Trooper” degli Iron Maiden, tra un paio d’ore candidato #1 al successo del main event rappresentato dal Senior TT. Una grande occasione per il protagonista del BSB, già a quota 3 successi al TT 2022 tra Superbike, Superstock e, non più tardi di mercoledì, Supertwin, in quest’ultima circostanza favorito dal ben noto ritiro dello stesso Dunlop. Centra un nuovo podio altresì Dean Harrison, con DAO Kawasaki a 21″ da Dunlop, seguito nell’ordine da Davey Todd, Jamie Coward e Conor Cummins. Costretto alla resa per un problema al secondo giro invece Lee Johnston, uno dei pretendenti al podio di questo Supersport TT.

Foto: Fabio Armanino