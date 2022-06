Niente Senior TT 2022 oggi all’Isola, incidente nella gara Sidecar

Non c’è pace per questo finale del TT 2022. Dapprima per un grave incidente registratosi nella seconda gara dei Sidecar, successivamente per la comparsa della pioggia all’Isola di Man, il main event rappresentato dal Senior TT non avrà luogo nella giornata odierna. Con pessimi presupposti per poterlo recuperare domani, ultima data utile per far svolgere la gara più attesa del Tourist Trophy.

BRUTTO INCIDENTE NELLA GARA 2 SIDECAR

La giornata di venerdì 10 giugno era iniziata con una spettacolare seconda gara della Supersport con il 21esimo successo in carriera a firma Michael Dunlop. Una giornata, sfortunatamente, proseguita nel peggiore dei modi. Nella successiva corsa riservata ai Sidecar, all’inizio del secondo giro è stata esposta la bandiera rossa per un grave incidente registratosi ad Ago’s Leap. Al momento di scrivere, non si hanno informazioni più dettagliate in merito con, seconda prassi e protocollo in questi casi, notizie riservate sulle condizioni del pilota/passeggero coinvolto.

MALTEMPO AL TT 2022

Interrotta la seconda gara dei Sidecar, il Senior TT ha subito successivamente una serie di rinvii: alle 16:00 locali, un ulteriore slittamento di 15 minuti fino alla definitiva sospensione comunicata alle 15:23. La ragione è la comparsa della pioggia all’Isola di Man, compromettendo la regolare disputa della conclusiva gara del TT 2022.

SI METTE MALE PER DOMANI

In vista di domani resta una flebile speranza di poter assistere al Senior TT. Correre di sabato è l’ultima opportunità utile ed in un certo senso malvista dagli organizzatori, considerando che gran parte del pubblico ha già lasciato l’Isola. Oltretutto, le previsioni meteorologiche per sabato non sono delle migliori, tanto che in partenza si era preferito puntare su un “Super Friday” con 3 gare in sequenza…

Foto: Fabio Armanino