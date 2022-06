Peter Hickman firma il sesto successo al TT dominando in lungo e largo la Superbike, la gara che ha aperto il programma 2022. Con la BMW il britannico ha regalato uno spettacolo superlativo alla marea di pubblico assiepato ai bordi dei 60,6 chilometri del Mountain Circuit. Neanche una sbavatura nei sei giri in programma, il suo ritmo ha martellato intorno alla barriera dei 17 minuti, fuori portata per chiunque. Peter Hickman è sempre più l’eroe di quest’epoca delle Road Races.

La nuova era

E’ stato un TT storico, perchè per la prima volta l’intera gara è stata trasmessa in live streaming, con una copertura (quasi) integrale dei 60,6 chilometri dell’iconico tracciato dell’Isola di Man. Uno show incredibile, che permesso agli appassionati di apprezzare dettagli della corsa finora sconosciuti. La visione completa della sfida ha illuminato al massimo livello la prestazione di un Peter Hickman stellare: da cineteca l’ingresso nel villaggio di Kirk Michael con il posteriore della BMW in derapata! All’ultimo dei sei passaggi, nonostante i 40 secondi di vantaggio, il bitannico si è lanciato dentro la terribile Ballagarey come non ci fosse domani. Incredibile.

Peter Hickman il martello

In una giornata climaticamente perfetta, una rarità da queste parti, Peter ha stampato un cronologico da martello: 16’59″896 al primo giro, che ha dato un primo strappo. Poi 16’57″737 (secondo giro), 18’01″006 al terzo (pit stop) 16’59″393 (quarto), 17’56″736 al quinto (pit stop) e il finale 17’03″774, a risultato ampiamente già acquisito. Dean Harrison, con la Kawasaki, ha mantenuto saldamente il secondo posto, pagando una quarantina di secondi. Il podio è stato completato da un superlativo Michael Dunlop, con la Suzuki: una volta raggiunto e superato da Hickman, il vincitore del Senior TT 2019 ha tenuto per un giro e mezzo il passo, per poi tirare i remi in barca nel finale.

John McGuinness vecchietto terribile

Leggendaria anche la prestazione di John McGuinness che ha battezzato il suo centesimo TT con un quinto posto di classe ed esperienza. A 50 anni John sembra un signore di mezza età, con tanto di pancetta, e rispetto ai ragazzi di oggi guida in scioltezza come andasse a spasso. Ma il cronometro brilla ancora, eccome! A parità di Honda Fireblade ufficiale McGuinnes ha dato paga al debuttante Glenn Irwin, uno dei top rider del British Superbike, al primo assaggio al TT. Un debutto coi fiocchi: di questo passo Irwin può diventare un road racer di primissimo livello.

