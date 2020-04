Trofei Motoestate, rinviati i primi due round del 2020

Trofei Motoestate, la stagione 2020 non comincia a maggio. Saltano al momento i primi due appuntamenti a Cervesina e Varano.

Calendario dei Trofei Motoestate inevitabilmente soggetto a cambiamenti. Tutto era pronto per la stagione 2020, ma l’emergenza coronavirus costringe al rinvio a data da destinarsi delle prime due gare dell’anno. I piloti iscritti quindi non correranno a Cervesina il 10 maggio, né a Varano il 31 maggio.

Problemi con visite mediche e moto che rimarranno chiuse in officina. Di comune accordo con gli autodromi si è giunti quindi a questa decisione. Da capire se e quando potranno essere recuperati questi due eventi del Motoestate: tutto dipenderà dall’evolversi della situazione.

Per il momento rimangono confermate tutte le gare previste nella seconda parte della stagione. Parliamo di Adria il 19 luglio, Varano il 13 settembre e Cervesina in data 11 ottobre. In chiusura, si invita alla responsabilità, badando alla salute di tutti nel pieno rispetto delle regole imposte in questo difficile momento.