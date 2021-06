Trofei Motoestate, 3° round: questo weekend si torna a Varano

Fine settimana di gare anche per i Trofei Motoestate 2021. Dopo Varano e Cremona, si corre nuovamente sulla pista in provincia di Parma.

I Trofei MP Dynasty Exhaust Motoestate hanno regalato emozioni nei due appuntamenti fin qui corsi. In pista la bagarre non è mancata, così come non sono mancati i protagonisti e le griglie piene. Paddock colorato e popolato, con piloti di esperienza e giovani promesse, oltre a ragazzi di internazionale come Bradley Smith e Claudio Corti. Ora i riflettori si spostano sul round 3 della stagione. Si torna sul circuito di Varano il 26 e 27 giugno. E ci si aspetta un altro weekend affollato e dall’alto coefficiente adrenalinico.

In riva al fiume Ceno le classi 125, Moto4, 300 Classe Viva e Supermono disputeranno un doppio round. Un’occasione importante quindi per ottenere tanti punti in classifiche al momento molto corte. Si prevede il tutto esaurito nella 300 SS Classe Viva, per la quale si prospetta un’altra griglia piena e tanti piloti in cerca di gloria. Tutti pronti a cercare di togliere punti al leader Davide Conte, in sella alla Kawasaki gommata Dunlop. Segue la 125, che vede in pista le 125 SP e le 125 Open, tutte rigorosamente due tempi, con i rispettivi leader Balboni e Specolizzi.

In Moto4 parliamo di cilindrata 250 4 tempi, ma vengono accettate da quest’anno anche le Aprilia 250. Una buona possibilità di allenamento per i piloti che corrono solitamente in sella alle moto di Noale. Al momento c’è Ballerini in evidenza davanti a Vitali, una sfida tra due giovani di belle speranze. Due categorie che puntano sull’equilibrio tecnico per fare uscire le qualità dei piloti. Doppia gara anche per la Supermono, la categoria che raggruppa moto da 250 fino a 800, con classifiche tra Open e fino a 450. In questi primi due appuntamenti si sono fatti vedere piloti molto forti. Morri con la Bucci Moto3 ha piegato Scagnetti a Cremona, prendendosi la rivincita di Varano, ma con loro in bagarre c’è anche Raimondi.

Troviamo poi i piloti della Pre Moto3 che usano la Supermono per allenamento e regalano belle bagarre. Si può partecipare alla categoria dai 14 anni in su, dai 13 anni invece se si è già iscritti al CIV Premoto3. Doppia gara, ma è un cult della Race Attack 600 e 1000, che fin dal 2014 si svolge tutta nella giornata di domenica. Due turni, due manche di gara e quattro gomme Dunlop D212 a disposizione. Ideale per chi vuole correre e divertirsi, con un livello alla portata di tutti e tanto show in pista con due gare sprint. Nella 600 al comando figura il giovane Liberini, mentre nella 1000 il leader è Yari Remoto.