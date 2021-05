Trofei Motoestate 2021, secondo round con esordio a Cremona

Motoestate verso il secondo evento del 2021. Esordio sul rinnovato Cremona Circuit, al via gli ex MotoGP Smith e Corsi, ma non solo.

L’attesa sale, fervono i preparativi per il secondo round dei Trofei MP Motoestate sul Cremona Circuit. Dopo l’ottimo esordio a Varano, sarà la prima in assoluto per la rinnovata pista di San Martino del Lago. Da sempre affollato da migliaia di appassionati, il tracciato lombardo esordisce nel mondo delle competizioni, con il torneo più longevo d’Italia. È il primo di due appuntamenti a Cremona, visto che ci si tornerà anche per il round conclusivo. Non mancheranno nuovamente nomi altisonanti, e non saranno solo gli ex MotoGP Bradley Smith e Claudio Corti.

Le iscrizioni sono ancora aperte ed in alcune categorie potrebbe arrivare il tutto esaurito. Nella 1000 Open osservati speciali Valter Bartolini, Manuel Mozzachiodi, Christian Brugnone, Luca Malfatto e Massimo Boccelli, ma non mancheranno svariate wild card. A cominciare da Ivan Goi, che torna in gara in sella a una Bmw. Fabrizio Perotti, con l’Aprilia, e Luca Salvadori, che porterà in pista una Ducati V4 stradale. Piloti che faranno parte della classifica assoluta, mentre i ragazzi Motoestate avranno loro premiazione e punteggio. La 600 Open si presenta ricca di protagonisti. Favoriti certo Niccolò Bianucci, Alessandro Pozzo, Matteo Ferrari, che a Varano avevano diviso il podio. Da non sottovalutare gli altri protagonisti, più le wild card. Spicca in particolare Manuel Rocca, oggi nel CIV ma partito tre anni fa proprio dalla Kawasaki Challenge all’interno del MES.

Ci si attende bagarre massima poi in 300, con tanti piloti favoriti. Come per esempio Conte, vincitore a Varano, in una classe che promette scintille e una griglia piena di giovani talenti in cerca del podio. Sempre tra le categorie propedeutiche c’è la 125 con divisione tra sp e open. Fusto e Balboni dovranno vedersela con i giovani Carpina, Puzzo, Specolizzi ed i più esperti Magnanelli e Agnorelli, per citarne alcuni. Nella Moto4 invece Mattia Ballerini, cercherà il bis dopo la vittoria ottenuta a Varano. Mentre Vitali, dopo la caduta rimediata nel primo round, cercherà la rivincita. Nella Supermono, Scagnetti dovrà tenere a bada i giovani Morri, Margarito, Raimondi, Mattei e tanti altri. In una categoria che ogni anno regala spettacolo con tanti tipi di moto diversi al via.

La Race Attack, categoria che si disputa tutta in domenica con prove e gare, anche quest’anno vanta un bel numero di piloti al via. Tanti dei quali all’esordio in una classe che si corre con monogomma Dunlop, un fatto che garantisce grande equilibrio in pista. Dopo il primo round nella 600, Andrea Liberini è l’uomo da battere, mentre nella 1000 il leader è Alberto Torchio, entrambi con tanti avversari da tenere d’occhio. Da sottolineare che le classifiche assolute di 600 e 1000 verranno intitolate ad Angelo Bergamonti, scomparso nel ’71 durante la “Temporada Romagnola”. Oltre alle categorie Motoestate, di scena anche la Battaglia dei Bicilindrici, CRV e RBF Cup.