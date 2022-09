Supersport: Emanuele Pusceddu caduto al Mugello è sveglio e cosciente

Il J.Angel Racing Team tranquillizza gli appassionati, in apprensione per Emanuele Pusceddu. Il pilota romano, lo ricordiamo, è rimasto coinvolto in un incidente al Mugello nel quinto round del Campionato Italiano Supersport 600 (leggi qui). Trasportato in ospedale in elicottero, si era temuto per la sua salute ma per fortuna si può tirare un sospiro di sollievo.

Questa la nota ufficiale del J.Angel Racing Team.

“A seguito dell’incidente avvenuto in Gara 2 al Mugello, Emanuele Pusceddu è stato trasferito al Careggi di Firenze. È stabile, sveglio e cosciente. Riporta un trauma cranico, la frattura al polso ed alla clavicola. Al momento si escludono eventuali ulteriori preoccupazioni. Stiamo ricevendo molti messaggi di sostegno e vi ringraziamo tanto” .

Emanuele Pusceddu quest’anno è stato tra i principali protagonisti del tricolore Supersport 600 CIV assieme a Marco Bussolotti e Kevin Zannoni. Attualmente è terzo in classifica generale con all’attivo tre vittorie, un secondo posto ed un terzo.

